Nedimovic: Od septembra premije za mleko veće za 40 odsto

BEOGRAD – Vlada Srbije će sutra početi postupak povećanja premije za mleko sa sedam na 10 dinara, odnosiće se na treći i četvrti kvartal ove godine i dalje, a realizacija će početi od septembra, izjavio je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.

Nedimović je za Tanjug televiziju ocenio da je situacija u mlečnom govedarstvu izuzetno nepovoljna zbog visoke cene imputa, odnosno hraniva za životinje, a naveo je da postoji i pritisak mleka iz Evropske unije zbog sprovođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju iz 2009. godine.

Ministar je rekao da država razgovara i sa trgovinskim lancima i sa mlekarima, kako bi se videlo šta oni mogu da urade paralelno sa merama države.

Naveo je da očekuje da će mlekare izaći sa dodatnim povećanjem cena.

Prema njegovim rečima, za to što mleku cena nije menjana postoji mnogo faktora ali, kako je naveo, činjenica je da mora doći do rasta cene mleka, jer ova proizvodnja više ne može da trpi sadašnje visoke cene imputa da ne bi došlo do smanjenja broja grla u budućnosti.

„Danas sam imao sastanak sa mlekarama i kod njih postoji spremnost da u narednim danima izađu sa određenim predlozima za korekciju cene mleka. Sledeće nedelje ćemo imati sastanak i sa trgovinskim lancima kako to poskupljenja ne bi bilo veliki udar na kupce“, rekao je Nedimović.

Ocenio je da se mora voditi računa o celom sistemu i da ne sme doći do nekontrolisanog rasta cena finalnog proizvoda.

Jer to, kako je rekao, može da dovede do smanjene prodaje mleka, što takođe nije dobro.

(Tanjug)

