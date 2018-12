Nedimović: Više novca za stočarstvo, subvencije i osiguranje

BEOGRAD – Budžet za subvencije u 2019. godini biće veći za gotovo sedam milijardi dinara, kaže ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.

„Najviše će biti izdvojeno za tovno govedarstvo, mlečno govedarstvo i stočarstvo što je veoma bitno zbog izvoza mesa u Tursku, a otvaramo i druga tržišta. Kada je reč o osiguranju ići ćemo na povećanje premija osiguranja za krajeve koje su izloženi rizicima sa 40 na 70 odsto. To je mnogo novca više zahvaljujući merama fiskalne konsolidacije“, rekao je Nedimović za RTS.

Istice da poljoprivrednici ne treba da brinu ni oko dalje isplate subvencija.

„Ove nedelje je 16.500 dobilo novac od osiguranja, a za mehanizaciju još 2.500“, kaže Nedimović.

On je podsetio i da je posle gotovo deset godina Srbija dobila akreditovanu nacionalnu referentnu laboratoriju za ispitivanje kvaliteta mleka, što proizvodacima omogucava da informaciju o kvalitetu svog mleka dobije direktno od državne laboratorije.

Napominje da je ova laboratorija otvarana još od 2009. godine, ali da je tek sada otvorena i da je time završen proces akreditacije što je veoma važno za proizvodace.

Povodom vesti da je ove nedelje uhapšeno nekoliko ljudi iz Uprave za agrarna plaćanja, Nedimović ističe da je za bilo kakav kriminal nulta tolerancija.

„Niko ne sme da stoji izmedu poljoprivrednika i države jer država je izdvojila novac za poljoprivredu. Rec je o dva lica koje su pokušala da prime mito i za to su osumnjiceni, ja mislim da to ne sme da se dešava i te stvari ćemo rešavati kao i do sada“, zaključio je ministar.

(Tanjug)