Nedostatak vlage ugrožava useve, osiguranje je rešenje

NUZINA – Kompanija “Dunav osiguranje” organizovala je danas u Neuzini kod Sečnja radionicu o poljoprivrednoj proizvodnji i osiguranju, u saradnji sa udruženjem poljoprivrednih novinara “Agropreš”.

Domaćin je bio Nandor Vereš, vlasnik zemljoradničke zadruge “Agrosoj” koje se bavi uzgajanjem ratarskih i povrtarskih kultura na 1000 hektara. Najveće su im površine pod pšenicom, kukuruzom, ječmom i suncokretom, a od povrća n 60 hektra uzgajaju luk, šargarepu, paškanat i cveklu.

U zadruzi imaju i voćnjake na 17 hektara. Zadruga ima i 250 kooperanata. Nandor Vereš kaže da se ove godine suočavaju sa sušom i da je pšenica trenutno najviše ugrožena.

„Zato ćemo ove godine osigurati useve i od nedostatka vlage u zamljištu. Imače je osiguranje neizbežan deo u u našem poslovanju i to je najbolja zaštita za naša ulaganja. To je pogotovo bitno u ovoj godini zato što su repromaterijal i gorivo poskupeli. Dobro osiguranje, ono kojie će da da izađe u susret onda kada se stvarno desi greška je jako bitno da bude partner. Mi smo ga pronašli u Dunav osiguranju, ranije smo osiguravali kod više kuća, a 2017. smo imali štetu i tada se Dunav najbolje pokazao“, rekao je Nandor Vereš, direktor zadruge “Agrosoj”.

U kompaniji Dunav osiguranje napominju da su uznosi premija povoljni uz primer da ukoliko netko od poljoprivrednih proizvođači želi da osigura pšenicu sa očekivanim prinosom od 6 tona po hektaru i sa cenom od 30 dinara potrebno je da za osiguranje izdvoji oko 2600 dinara po hektaru, a ako je to suncokret sa prinosom od dve i po tone po hektaru i cenom od 70 dinara potrebno je izdvojiti oko 3000 dinara po hektaru.

„Kompanija Dunav osiguranje je svoju ponudu proširila i trenutno na tržištu jedinstvenim osiguranjem za slučaj rizika nedostatka vlažnosti zemljišta i to na području Vojvodine, Beograda i Mačve. Za osiguranike kao što je naš domaćin, koji su osigurali sebe od osnovnih rizika požara, udara groma i grada, ukoliko ugovore i osiguranje za slučaj nedostatka vlažnosti zemljišta predviđen je popust od 15 odsto“, rekla je Nataša Novčić Zubac iz Dunav osiguranja.

U ministarstvu poljoprivrede kažu da je u Srbiji osigurano tek 3 do 4 odsto privatnih poseda i od 15 do 17 odsto poljoprivrednih preduzeća što je jako malo.

„Svedoci smo klimatskih promena i ko ozbiljnije hoće se bavi proizvodnjom shvata da mora osigura proizvodnju kako bi mirnije sačekao kraj godine i zato je apel ministarstva poljoprivrede da apliciraju za subvencije i to ide od 40 do 70 odsto, a ono što mi možemo dodatno su edukacije i da pružimo dodatne informacije o samom osiguranju“, rekao je Aleksandar Bogićević, pomoćnik Ministra poljoprivrede.

Dunav osiguranje je za one koji žele da obezbede svoju proizvodnju pokrenula akciju koja traje od do 31. maja i predvideli su 10 odsto popusta za osiguranje useva i plodova i takođe 10 odsto popusta za osiguranje životinja i to kako za pravna tako i za fizička lica.

(Tanjug)

