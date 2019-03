Negre: Politička stabilnost neophodna svim investitorima

BEOGRAD – Svim investitorima neophodna je politicka stabilnost jedne zemlje, rekla je šefica Evropske investicione banke za Zapadni Balkan Dubravka Negre i izrazila nadu da će se ta stabilnost u Srbiji održati.

Za naredni period najavljuje izdvajanje više sredstava za mala i srednja preduzeća, što je, kako kaže, neophodno da bi se održao ekonomski rast koji je započet 2018. godine.

Politička stabilnost je nešto što je neophodno svim investitorima, rekla je Negre za RTS.

Podsetila je da je Investiciona banka aktivna od 2001. godine u regionu, a u prethodnoj 2018. godini su se njihova ulaganja povećala za milijardu evra, od čega je pola tih sredstava otišlo na Republiku Srbiju, kao najveću zemlju.

„U narednom periodu planiramo da više finasiranja izdvojimo za mala i srednja preduzeća i to je neophodno da bi se održao ekonomski rast koji je započeo 2018. godine“, kaže Negre.

Smatra da je stabilnost ono što investitorima daje nadu i poverenje da ulažu u zemlju i nada se da će se ta stabilnost održati.

Kaže da EIB upravo ove nedelje planira da objavi novi poziv za sve banke u regionu i Srbiji.

Na osnovu garancije koju EIB-u daje EU, ova Banka sprovodi finansiranje pod povoljnijim uslovima za mala i srednja preduzeća koja treba da podrže zapošljavanje mladih ili da obezbede dodatno usavršavanje za sve one koji imaju do 28. godina ili ukoliko je to regulisano na drugačiji način nacionalnim zakondavstvom.

„Tako da se nadamo da će 50 miliona novih kredita u narednih dve i po godine uspeti da ode onim privrednicima koji zaista pomažu da mladi ljudi nađu posao i da se time smanji i odliv mozgova i migracije i da, jednostavno, više ljudi ostane u ovom regionu“, rekla je Negre.

Kaže da ako se pogleda finansiranje EIB-a u 2018. godini za mala i srednja preduzeća, ona su doprinela da se održi 40.000 radnih mesta samo u Srbiji.

„Mi smo krajem prethodne godine potpisali novu garanciju koja ima za cilj da doprinese 180 miliona evra kredita za mala i srednja preduzeća. To je, takođe, garancija Evropske Unije u kojoj učestvuje već pet banaka u Srbiji“, rekla je Negre i pozvala banke da prate pozive EIB-a, jer će, kaže, takvi programi biti stavljeni na raspolaganje u narednom periodu.

Evropska investiciona banka učestvuje u finansiranju Koridora 10, a obavezala se finansijskim ugovorom, što za finansiranje južnog, što za finansiranje istočnog kraka koridora da isplate oko 570 miliona evra iz njihovih sredstava.

„Mi smo naša sredstva isplatili u potpunosti krajem prošle godine i nadamo se da će se adekvatno utrošiti kako bi projekat bio završen kao što je i planirano“, kazala je Negre.

Ova Banka finansira deonice, odnosno sekcije u Grdeličkoj i Sićevaćkoj klisuri.

„Koje su najteže što smo i znali. Ministarka građevine i potpredsednica vlade Zorana Mihajlović je više puta rekla da oni nisu donekle zadovoljni, da bi moglo da ide i brže i bolje“, rekla je Negre.

To su, dodaje, sve veliki projekti koje Republika Srbija sprovodi prvi put u poslednjih tridest godina i koji će, objašnjava Negre, služiti narednih trideset godina.

„Tako da je veoma bitna priprema projekata, da oni koji upravljaju projektima, a to su pre svega javna preduzeća, u ovom slučaju Koridori Srbije, da dobro upravljaju ugovorima što sa izvođačima, što sa nadzornim organima“, rekla je Negre.

(Tanjug)