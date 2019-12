Nemačka: Cene hotelskog smeštaja rastu zbog božićnih marketa

BERLIN – Cene hotela u više nemačkih gradova, tokom predbožićnog perioda, „skaču“ i za 80 odsto, pokazuje istraživanje portala „Ček 24“.

Tako, tokom predbožićnog perioda, zbog poznatih božićnih marketa, na primer, u Drezdenu raste cena hotelskog smeštaja za čak 80 odsto.

U Erfurtu cena hotelskog smeštaja porasla je za do 43 odsto, u Ahenu za do 39 procenata, a u Nirnbergu za do 23 odsto.

U Frankfurtu na Majni, na primer, hotelski smeštaj nije poskupeo u predbožićnom periodu, ali zato predstoji drastičan skok cene za Novu godinu.

Ista je situacija i sa Berlinom, Hamburgom i Minhenom, gde cena smeštaja raste pred Novu godinu.

U ova četiri grada, cena hotela skočiće 31. decembra – u Berlinu za 56 odsto, u Hamburgu za 33 procenata, u Minhenu za 19 odsto, a u Frankfurtu za 15 procenata.

(Tanjug)