Nemačka: Do leta prepoloviti zavisnost od uvoza ruske nafte

„Očekuje se da će do sredine godine uvoz ruske nafte u Nemačku biti prepolovljen. Cilj nam je da do kraja godine budemo skoro poptiuno nezavisni (od ruske nafte). Do jeseni, Nemačka može biti nezavisna i od ruskog uglja“, citira Špigl dopis ministarstva.

Ovaj potez se poklapa s ciljem zapadnih zemalja da se predstave kao ujedinjeni front protiv napada Rusije na susednu Ukrajinu koji traje više od mesec dana, prenosi Rojters.

(Tanjug)

