Nemačka gasi nuklearne elektrane u jeku energetske krize

LONDON – Gasna kriza u Evropi u poslednjih nekoliko meseci dominira u medijima, ali to nije pokolebalo Nemačku u nameri da do kraja ove godine stavi katanac na polovinu svojih nuklearnih kapaciteta i ubrza plan za gašenje elektrana na ugalj do 2030.

Nemačka bi, prema planu, trebalo da zatvori pre kraja 2021. tri nuklearne elektrane – Gronde, Gundremingen C i Brokdorf. U zemlji će ostati aktivna tri reaktora, koji će biti „penzionisani“ do kraja sledeće godine.

(Tanjug)

