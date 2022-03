Nemački E. ON: Ne razmatramo izlazak iz Severnog toka 2

BERLIN – Izlazak iz projekta „Severni tok 2“ se ne razmatra, izjavio je danas na pres konferenciji direktor najvećeg nemačkog energetskog koncerna „E. ON“ Leonard Birnbaum.

„Izlazak iz projekta ‘Severni tok 2’ se trenutno uopšte ne razmatra. On ne može biti prodat, to je jasno. Moguće je, da se on može pokloniti ruskom akcionaru, ali šta se na taj način može dobiti i kakva je to kazna?“, rekao je Birnbaum i dodao da će Nemačka, bez obzira na to što je o tome teže govoriti i što to nije popularno, kao i ranije, ispunjavati svoja prava u odnosu na „Severni tok 2“, prenosi Sputnjik.

Birnbau je dodao da bi nezavisnost od ruskog gasa mogla da bude dostignuta u periodu od dve do tri godine i da bi terminal za tečni prirodni gas mogao biti gotov krajem 2023. godine.

U skladu sa tim je i naveo da Nemačka ne može bez ruskog gasa sledeće zime ako želi da izbegne probleme u energetici.

Energetski koncern „E.ON“ saopštio je da je prekinuo kupovinu novih količina gasa od „Gasproma“ zbog situacije u Ukrajini.

Nemački kancelar Olaf Šolc ranije je naložio Ministarstvu ekonomije zemlje da preduzme „neophodan administrativni korak“ kojim bi se odmah poništila sertifikacija „Severnog toka 2“. Reč je o povlačenju dokumenta iz Ministarstva, na osnovu kojeg je Federalna agencija za mreže vršila sertifikaciju operatora gasovoda.

S tim u vezi, portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova navela je da će odluka Berlina da obustavi sertifikaciju projekta naneti nepovratnu štetu rusko-nemačkim odnosima, kao i da će neizbežna posledica odustajanja od gasovoda biti nagli rast cena gasa na evropskom tržištu.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.