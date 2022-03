Nemačko ministarstvo: Do leta prepoloviti uvoz ruske nafte

BERLIN – Nemačko Ministarstvo ekonomije želi da prepolovi zavisnost zemlje od ruske nafte do leta i da do jeseni eliminiše uvoz ruskog kamenog uglja, objavio je danas nemački list Špigl pozivajući se na interni dopis ministarstva.

„Očekuje se da će do sredine godine uvoz ruske nafte u Nemačku biti prepolovljen. Cilj nam je da do kraja godine budemo skoro poptiuno nezavisni (od ruske nafte). Do jeseni, Nemačka može biti nezavisna i od ruskog uglja“, citira Špigl dopis ministarstva.

Ovaj potez se poklapa s ciljem zapadnih zemalja da se predstave kao ujedinjeni front protiv napada Rusije na susednu Ukrajinu koji traje više od mesec dana, prenosi Rojters.

Portparol ministarstva nije imao direktan odgovorio na Rojtersov upit za kometarom, ali je rekao da će se ministar ekonomije Robert Habek pozabaviti pitanjem energetske zavisnosti na jutarnjoj konferenciji za novinare.

Agencija AP, u međuvremenu javlja, da je nemački ministar ekonomije Robert Habek izjavio danas da je njegova zemlja sklopila ugovore sa novim dobavljačima energenata koji će joj omogućiti da značajno smanji oslanjanje na ruski ugalj, gas i naftu u narednim nedeljama.

Habek je rekao novinarima u Berlinu da će udeo ruske nafte u nemačkom uvozu viti smanjen na oko 25 odsto u narednim nedeljama, sa trenutnog nivoa od oko 35 odsto.

Takođe je naveo da će uvoz ruskog uglja biti prepolovljen sa oko 50 procenata koliko trenutno čini u ukupnom nemačkom uvozu uglja na 25 posto.

Habek je dodao da očekuje da će Nemačka moći da postane skoro potpuno nezavisna od ruskog gasa do sredine 2024. godine. Da bi to uradila, vlada je obezbedila korišćenje tri plutajuća terminala koja su osposobljena da regasifikuju (pretvore iz tečnog u gasno stanje) tečni prirodni gasa (TPG) koji će stizati brodovima i da radi na izgradnji trajnih TPG terminala za dugoročni uvoz.

Špigl je u svom članku citirao i neimenovane izvore iz ministarstva koji su rekli da bi „uprkos napretku, uvođenje embarga na ruski gas i naftu u ovom trenutku imalo previše ozbiljne ekonomske i socijalne posledice“, te da nemačka vlada istražije lokacije u Severnom i Baltičkom moru za TPG terminale koji bi mogli u kratkom roku da postanu operativni, možda već uzimskoj sezoni 2022/2023.

(Tanjug)

