Nepredvidivost tržišta glavni izazov za srpske privrednike

BEOGRAD – Privreda traži relativno predvidivo poslovno okruženje čega u poslednje dve godine nema što privrednicima otežava dugoročno planiranje i unosi veliku dozu rizika, kaže predesnik Srpske asocijacije menadžera Dragoljub Damljanović.

On kaže da se privrednici u Srbiji suočavaju sa velikim problemima i izazovima jer se iz neizvesnog ambijenta koji je stvorila kriza sa pandemijom ušlo u još nepredvidivije okruženje izazvano ratom u Ukrajini.

„To unosi veliku dozu rizika, poskupljuje finansiranje i to je problem za sve privrednike“, rekao je Damljanović koji se obratio na tradicionalnom skupu Junski susret Srpske asocijacije menadžera namenjenom upoznavanju, umrežavanju i poslovnom povezivanju privrednika, članova SAM-a, državnih institucija, šire poslovne zajednice, međunarodnih ekonomskih organizacija…

Damljanović je za Tanjug rekao da je rat u Ukrajini izazvao ogromne poremećaje u privredi, posebno u Evropi i da su prekinuti lanci snabdevanja, potpuno poremećena određena tržišta, cene energenata drastično skočile što je, kaže, delimično uticalo na inflaciju.

„Rusija i Ukrajina su velika tržišta za sve i kada su ta dva tržišta poremećena ili isključena, javljaju se ogromni manjkovi i viškovi roba što utiče na cenu hrane, energenata, transport, a najviše stvara neizvesnost“, rekao je Damljanović.

Govoreći o izazovima sa kojima se suočavaju privrednici u Srbiji, ističe da to zavisi od sektora do sektora, ali da mnogi trpe jer ne mogu da predvide kako će se kretati tržište, tražnja na tržištu i cene inputa.

„Cene inputa su se strahovito promenile, cene određenih sirovina su porasle nekoliko puta, kao što su čelik, građevinski materijali, fosfvatna đubriva, hrana. Ukazuje da su, takođe, ugroženi i lanci snabdevanja, oni koji su imali ustaljene lance, više ne mogu da dođu do njih ili su poskupele cene transporta ili se stalno menjaju. Možete da nabavite određeni materijal po jednoj ceni sa određenog tržišta, a da sutra to nećete biti u mogućnosti“, navodi Damljanović.

Kada je reč o energetskoj krizi, kaže da to pitanje isključivo zavisi od političara i da je geopolitika izašla iz stanja ravnoteže, a da niko ne zna kako će se uspostaviti novo stanje.

„Mislim da će Evropa biti najveći talac i žrtva svega toga, i finanskijski, poslovno i u svakom drugom smislu jer su energenti u Evropi nekoliko puta skuplji nego što su bili u istom periodu prošle godine“, kazao je Damljanović.

Izvršna direktorka SAM-a Jelena Bulatović istakla je da privrednici traže predvidivost, ali da toga sada nema jer, kako kaže, veliki uticaj imaju spoljnopolitička dešavanja u svetu.

„Govorimo o periodu nakon pandemije, nismo imali period da udahnemo tako da je ekonomska kriza krenula da se preliva, iako smo imali finansijsku stabilnost i likvidnost, međutim već je krenula inflacija“, kazala je Bulatović.

Navela je da Junskim susretom SAM zaokružuje prvu polovinu godine u kojoj je, kaže, mnogo aktivnosti usmerenih na osnaživanje menadžera kako bi im pružili znanje i alate i razmenili iskustva da spremnije dočekaju izazove.

„Trudili smo se da mladim, ali i iskusnim menadžerimai preduzetnicima podelimo informacije koje imamo kao udruženje koje okuplja više od 450 članova.

Naša snaga leži u znanju naših članova koje smo stavili na raspolaganje ne samo našim članovima već i široj drušstvenoj i poslovnoj zajednici, a kriza sa koronom je pokazala da moramo biti solidarni“, navela je Bulatović.

Mihalo Janković iz MK Grupe koja je ponela titulu „SAM Poslodavac godine 2021“ kaže da je za privrednike svaka godina dinamična i izazovna na svoj način , ali da su poslednje dve izuzetno turbulente, a očekuje da će takva biti i naredna.

„Svi osećamo posledice krize, direktno ili indirektno, ulazimo iz krize u krizu, više nema pauza, a ono što je obaveza svih nas je da se borimo i izvučemo najbolje od sebe, svojih timova i kompanija“, kaže Janković.

