Nestanak struje u Kubi izazvan kolapsom energetskog sistema

Kuba je tokom noći pretrpela veliki nestanak struje, izazvan kolapsom nacionalnog energetskog sistema, saopštilo je tamošnje Ministarstvo energetike i rudarstva.

„Oko 20.15 u petak došlo je do nestanka struje u zapadnom delu Kube, i to je izazvalo kolaps nacionalnog elektroenergetskog sistema“, navelo je ministarstvo na platformi Iks (X).

Zbog zastarelog sistema proizvodnje električne energije, ostrvo od 9,7 miliona stanovnika već je pretrpelo tri velika nestanka struje tokom poslednjih meseci 2024, od kojih su dva trajala nekoliko dana.

To, hronični kvarovi na elektroenergetskoj mreži, su pored ekonomske krize u zemlji, najgori u poslednjih 30 godina. To je dovelo i do nestašice hrane, lekova i goriva, kao i velike inflacije.

Osam zastarelih termoelektrana na Kubi, od kojih su gotovo sve otvorene 1980-ih i 1990-ih, redovno se kvare.

Plutajuće elektrane iznajmljene od turskih kompanija i generatori, koje dopunjuju nacionalni energetski sistem, napajaju se gorivom koje Kuba teško uvozi i često su u nedostatku.

Suočena sa vanrednom situacijom, kubanska vlada udvostručila je napore da do kraja 2025. postavi najmanje 55 solarnih parkova kineske proizvodnje.

Prema navodima vlasti, solarni paneli će proizvoditi 1.200 megavata struje, ili 12 odsto ukupne potrošnje u zemlji.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com