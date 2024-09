Nikezić: Đedović Handanović da demantuje Vučića da se troši mogo para za uvoz struje

Potpredsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dušan Nikezić upitao je danas ministarku rudarstva i energetike Srbije Dubravku Đedović Handanović zašto ne demantuje predsednika Aleksandra Vučića koji je rekao da se troši previše para na uvoz struje, kao što je demantovala izjavu te stranke.

„Zašto Đedović Handanović sada ne demantuje Vučića koji kaže da ‘trošimo previše para na uvoz struje i ne kopamo dovoljno uglja’, isto ono što je rekla i SSP pre tri meseca, a ministarka ekspresno demantovala“, upitao je Nikezić, a saopštila ta stranka.

On je predložio da Đedović Handanović objasni Vučiću „da je to rezultat ‘pažljiviog i detaljnog planiranja’ novog ‘profesionalnog’ menadžmenta i da je potpuno normalno da proizvodnja uglja bude manja od plana za milion tona i da se to nadomešćuje preskupim uvozom uglja preko firmi, bliskih vlasti“.

Dodao je da Đedović Handanović takođe treba da saopšti Vučiću „da se rast uvoza struje meri u stotinama miliona evra, da je postalo normalno da proizvodni blokovi ispadaju svakodnevno i da investicije budu na nivou 37 odsto od planiranih“.

Takođe, rekao je Nikezić, Đedović Handanović trebalo bi da obavesti Vučića „da termoelektrana ‘Kostolac 3’ nikako da proradi, a kop Radljevo kasni više od pet godina, da je EPS prinuđen da uzima nove kredite za likvidnost jer će u trećem kvartalu ostvariti ozbiljan gubitak“.

Nikezić je rekao da Đedović Handanović i „nema potrebe da mu bilo šta objašnjava, jer je upravo Vučić najodgovorniji za raspad EPS-a, jer je on postavio nestručnog partijskog poslušnika Milorada Grčića da vodi EPS i imenovao nju za ministra bez dana iskustva u sektoru energetike da glumi profesionalni menadžment“.

Prema rečima Nikezića Vučić je „zapostavio domaću proizvodnju i investicije, a obezbedio samo strancima i kumovima da ulažu u obnovljive izvore energije i omogućio izvlačenje stotina miliona evra kroz koruptivne poslove, što je sve dovelo da toga da nekadašnji gigant i neto izvoznik, danas zavisi od uvoza uglja, struje i kredita za likvidnost“.

(Beta)

