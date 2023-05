Nikezić (SSP): Potrebna istraga zašto je pokušana tajna privatizacija EPS-a, a ne ko je to otkrio

Potpredsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dušan Nikezić rekao je danas da Ministarstvo rudarstva i energetike traži istragu da bi se videlo zašto je dokument koji otkriva da je počela privatizacija Elektroprivrede Srbije (EPS) dospeo u javnost, umesto da traži istragu zašto je ona počela tajno.

On je, gostujući na TV Nova S, rekao da ne postoji vredan resurs koga se Srpska napredna stranka (SNS) nije odrekla.

„Ministarstvo je reklo neverovatnu stvar, da je potrebna istraga da bi se videlo zašto je dokument koji otkriva da je počela privatizacija EPS-a dospeo u javnost, valjda je potrebna istraga zašto je neko iza očiju javnosti dogovorao privatizaciju EPS-a i to stavio na dnevni red Nadzornog odbora“, rekao je Nikezić.

Ocenio je da Srbija „opet ima političku figuru koja će donositi odluke za EPS o ključnim pitanjima, kao Mića Grčić, a to je ministarka (Dubravka) Đedović koja nema dan iskustva u energetici“.

Nikezić je rekao da upravo Đedović, kao jedini član Skuptšine, bira članove Nadzornog odbora.

„Ne postoji prostor u takvoj situaciji da se dovede tim stručnih ljudi koji bi vodili EPS“, rekao je Nikezić.

Podsetio je da je „SSP prethodnih nekoliko godina upozoravao da najveću srpsku kompaniju ne može da vodi Mića Grčić, partijski poslušnik, bez škole i znanja, koji će dovesti do raspada i privatizacije EPS-a i to se i desilo“.

SSP je, kako je rekao, tada najavio da niko neće privatizovati EPS-a u celini nego da će biti zainteresovani za njegove zdrave delove.

„Pre samo mesec dana iz Statuta je izbačena odredba kojom se zabranjuje otuđenje vredne imovine, a danas dobijamo dokument kojim se to predlaže“, rekao je Nikezić.

Dodao je da to što dolaze Norvežani nema veze sa profesionalnim upravljanjem u EPS-u jer transformacija, koja je izvršena, upravo ide u suprotnom smeru, dovodi do još veće politizacije EPS-a zato što je uvedena Skupština sa samo jedinim članom, a to je ministarka energetike koja nema dan iskustva u sektoru energetike.

„EPS je morao da bude nosilac razvoja obnovljivih izvora energije u Srbiji, a ne strane kompanije koje su bliske vlasti. U svim drugim razvijenim zemljama državne kompanije su nosioci razvoja obnovljivih izvora. Izdvajanjem 11 hidroelektrana iz EPS-a onemoguća se da EPS samostalno razvija obnovljive izvore“, rekao je Nikezić.

Istakao je i da je „bio šokiran izjavom ministra trgovine Tomislava Momirovića koji se hvalio da je pobeđena inflacija u Srbiji“.

Momirović je, prema njegovim rečima, uspeo da za manje od minut vremena kaže veliki broj netačnih podataka.

„Prvo je rekao da se cene smanjuju što nije tačno, prema poslednjim podacima cene su u poslednjem mesecu povećanje 0,7 odsto, cene u Srbiji su poslednjih godinu dana porasle 15,1 odsto“, rekao je Nikezić.

Dodao je da je Momirović rekao i da je inflacija uvezena, a ona je u evrozoni inflacija sedam odsto, u Americi četiri odsto, što znači da je nemoguće da je reč o uvezenoj inflaciji jer je u inostranstvu počela kasnije nego u Srbiji, a trajala kraće nego u Srbiji.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.