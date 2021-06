Niko neće ostati bez posla, termoelektrane se neće gasiti

BEOGRAD – Niko neće ostati bez posla, niko neće gasiti termoelektrane, izjavila je danas ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović govoreći o nedavanju mogućnosti da se nastavi gradnja TE „Kolubara B“, navodeći da se mora obratiti pažnja na svaku novu investiciju koja se bude radila.

Mihajlović kaže da mogućnost da se nastavi gradnja koja traje 35 godina nije data, jer smatra da mora mnogo više istraživanja da se napravi, kao i analiza da se uradi, te da je to razlog zbog kojeg je Vlada odlučila da se formira savet u kojem će svi raspravljati o tome šta to donosi, a šta može da odnese.

„Mi moramo da uđemo u voz zelenog rudarstva i zelene energetike zato što troškovi koje možemo da imamo ukoliko se ne budemo bavili zelenom energetikom i zelenim rudarstvom mogu biti veći kasnije“, kazala je Mihajlović za TV Prva.

Na pitanje ko traži od Srbije da „uđe u voz zelenog rudarstva i energetike“, Mihajlović kaže da to niko ne traži i pita zašto se misli da to neko traži od nas.

Naglašava da je zabluda i manipulacija da će rudari ostati bez posla i to manipulacija, kako kaže, radničkim životima i radnim mestima.

„To apsolutno nije tačno, niko nije ostao bez posla kada smo delili EPS na dva preduzeća iako su mnogi pričali da će se to desiti. Niko neće ostati bez posla, mi nemamo dovoljno ljudi, nama su ljudi potrebni za svaki projekat koji budemo radili, za proces energetske tranzicije, mi bez ljudi koji su obučeni ne možemo, nećemo ih valjda uvoziti“, kaže Mihajlović.

Ministarka ne želi da precizira vreme kada će biti doneta odluka za Kolubaru B.

Odgovarajući na tvrdnje predstavnika sindikata EPS-a i Kolubare koji kažu da se ona zalaže za prestanak proizvodnje struje iz uglja do 2030. godine, a ne do 2050. što bi dovelo do otpuštanja od 16.000 do 30.000 rudara, Mihajlović kaže da ne zna odakle je potekla priča o 2030. godini.

„Hiljadu puta sam objasnila da to nije tačno, nikakve termoelektrane se neće gasiti do 2050. godine. Naš zadatak je da EPS završi svoje postojeće projekte, da ona bude efikasnija, da bude dovoljno profitabilna, da garantuje sve investicije koje imamo. Niko neće ostati bez posla, niko neće gasiti termoelektrane“, naglašava Mihajlović.

Kaže i da naša životna sredina mora da bude zdravija, ali da u isto vreme ništa ne zatvaramo, uništavamo, već da učinimo sve da i privredni razvoj ide svojim tokom.

Upitana za javna preduzeća kao što su EPS i Srbijagas, Mihajlović je rekla da je pripremljeno poglavlje 15 za pregovore sa EU koje je, dodaje, dosta stajalo svih ovih godina jer se nije krenulo u reformisanje Srbijagasa.

„Suština je da državna preduzeća donose profit, naravno i energetsku stabilnost, dovoljno struje, dovoljno gasa, ali hajde da taj gas za industriju bude po nižim cenama nego što je danas, ali s druge strane, u isto vreme mogu sigurno da budu mnogo efikasnija, profitabilnija“, navodi ministarka.

Na pitanje zašto je bilo važno razdvojiti Srbijagas i Transport gas, Mihajlović kaže da je to važno da bi se znali troškovi koje imaju i jedno i drugo preduzeće.

Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović je potpisao razdvajanje kompanija, a Mihajlović kaže da je odugovlačeno jer je zainteresovanost Bajatovciha bila da vlada celim gasnim sektorom.

(Tanjug)

