Nikolić: Izolacija bi bila pogubna za srpsku ekonomiju

BEOGRAD- Glavna i odgovorna urednica magazina „Biznis“ i „Ekonometar“ Radojka Nikolić rekla je da bi izolacija zaista bila pogubna za srpsku ekonomiju, jer Srbija još nije ušla u klub razvijenih ekonomija.

Ona je za Tanjug istakla da je Srbiju usporio period korone, sukobi u Evropi, inflacija i sva ostala ograničenja koja su došla sa te strane i umanjila privredni rast.

Prema njenim rečima, zbog svega što se dešavalo u prethodne dve, tri godine, ekonomska saradnje Srbije sa Kosovom i Metohijom pala je sa 500 miliona evra izvoza robe na 380 miliona evra, za prošlu godinu.

„Pravo je čudo uz sve otežavajuće okolnosti koje postoje na relaciji Srbija-Kosovo, da dolazi do ovakve saradnje jer imamo bojkot srpske robe, politčki zategnute odnose. To je sve ambijent koji nije dobar za ekonomsku saradnju. Ako se uspostave dobre relacije, to se odmah vidi kroz povećanu ekonomsku razmenu i kroz veći prihod. Tu je Srbija u prednosti zato što je Kosovo nedovoljno razvijena ekonomija i ima potrebe za mnogim proizvodima, pogotovo za prehbrambenim namirnicama, prema tome, za Srbiju je svakako dobro da poveća svoju robnu razmenu sa Kosovom i da poveća svoj izvoz uspostavljanjem normalnih relacija i odnosa“, objasnila je ona.

Napominje da je na ekonomskom planu gubitak veliki jer, kako kaže, kad postoji izolovani deo teritorije postoje zategnuti ili nerešeni odnosi koji nisu dobri za ekonomiju.

„Bolja komunikacija, bolja veza, politički regulisani odnosi, bolji propisi pogotovo imajući u vidu zapadnu integraciju celog Zapadnog Balkana i ideju o Open Balkanu, koji bi bio jedinstven prostor za doprinos boljeg ekonomskog razvoja Srbije. Uvek je najbolje razvoziti u region gde su transportni troškovi mali i tu se ostvaruje suficit“ rekla je Nikolićeva.

(Tanjug)

