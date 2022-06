Nikolic: Nafta RUS cini do 20%uvoza, nece biti problem zamena

BEOGRAD – Glavna i odgovorna urednica magazina „Biznis“ i „Ekonometar“ Radojka Nikolić ocenila je danas da Srbija ne bi trebalo da ima većih problema zbog šestog paketa sankcija EU Rusiji, te očekuje da NIS rusku naftu koju uvozi zameni naftom drugog porekla.

U izjavi za Tanjug ona je podsetila da je realizacija mere oko nafte iz 6. paketa oročena do kraja godine.

„Šesti paket ne bi trebalo da predstavlja veliki problem za Srbiju. Rusku naftu koja ide kroz naftovod JANAF uvozimo u procentu od 16 do 20 posto, a većinski je sirova nafta koju NIS uvozi iz Iraka i delom iz Kazahstana. Taj postotak od jedva jedne petine, lako se može zameniti da ne bude ruska“, rekla je ona.

Dodala je da o tome sigurno već vode računa kompanije koje se bave prometom i nabavkom nafte, s obzirom na to da šesti paket uopšte nije bio neočekivan.

„Značajno je da se ove sankcije postupno primenjuju do kraja ove godine. Ko nije uspeo da se na vreme pripremi, tek će se pripremiti. Ono što je za nas veoma značajno, jeste da se sankcije ne odnose na gas a to je pre svega zbog Nemačke“, rekla je ona.

Na pitanje hoće li sankcije na rusku naftu doneti novo poskupljenje, ona je odgovorila da mi na to ne možemo da utičemo.

„To zavisi od sporazuma koji imaju prerađivači i snabdevači naftom. Sigurno će u početku doći do skoka cena nafte na svetskom tržištu, to se uvek dogodi. Ali cena nafte bi mogla biti i niža na tržištu ukoliko se poveća proizvodnja nafte“, rekla je ona i dodala da već ima najava da je dozvoljeno povećanje proizvodnje nafte, te da će to uticati na stabilizaciju cena.

Povodom promena u strukturi vlasništva u Naftnoj industriji Srbije gde se uz Gaspromnjeft pojavio i Gasprom, ona je istakla da Rusi ne žele da NIS bude u nečijem drugom vlasništvu.

„To su povezane kompanije koje su u ruskom vlasništvu. I samo je pitanje kako će oni strukturisati svoje vlasništvo. Verujem da će NIS ostati u ruskom vlasništvu. Samo je pitanje koja će kompanija šta preuzimati, i šta će se time dobijati“, rekla je ona.

Dodala je da ne veruje ni da će NIS postati dominantno srpska kompanija, niti da će se ići u neku transakciju da neko spolja postane vlasnik NIS-a.

