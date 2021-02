Nikolić: Očekujem veću ekonomsku saradnju sa Francuskom

BEOGRAD – Ekonomska saradnja Srbije i Francuske koja se poslednjih godina popravlja, ali još zaostaje za dobrim političkim odnosima dve zemlje, mogla bi taj zaostatak da nadoknadi posle razgovora u Parizu, kaže ekonomista Ivan Nikolić, viši naučni saradnik i direktor za razvojne projekte Ekonomskog instituta u Beogradu.

Saradnja bi se, prema njegovim rečima, mogla povećati pre svega u oblasti infrastrukture, što se potvrđuje ugovorima koji su već potpisani ili će tek biti, a odnose se na izgradnju beogradskog metroa, kao strateškog projekta čiju realizaciju očekujemo decenijama.

Pored infrastrukture, navodi sagovornik Tanjuga, intenziviranje saradnje se može očekivati u energetici, prerađiivačkoj industriji, pogotovu prehrambenoj, zatim delu tekstilne industrije, kao i proizvodnji nameštaja.

„Verujem da će se u narednim godinama ekonomski odnosi sa Francuskom širiti i unapređivati. Oni su druga po veličini ekonomska sila u Evropi, politički vrlo uticajna i to bi trebalo da iskoristimo s obzirom da smo poslednjih godina unapredili političku saradnju i komunikaciju sa Francuskom“, kaže za Tanjug Nikolić.

On ističe da je ekonomska saradnja Srbije sa Francuske mnogo manja nego recimo sa Nemačkom, kada se uzme u obzir ekonomska snaga ovih zemalja.

Nikolić navodi da je i pored nedovoljne ekonomske saradnje Srbije i Francuske, spoljnotrgovinska razmena dvaju zemalja čvrsta i stabilna.

Takva je bila i u 2020. godini, kada je bez obzira na pandemiju izvoz ostao na nivou iz 2019. a spoljnotrgovinsku razmena je čak i unapređena zato što je uvoz pao.

„ Naši dosadašnji odnosi su bili vrlo korektni i povoljni, ako samo pogledamo Mišlen kao velikog poslodavca u pirotskom okrugu sa više od tri i po hiljade radnika i velikog izvoznika. Još kada uzmemo u obzir ovu poslednju investiciju vezanu za aerodrom i saradnju najavljenu u perspektivi, onda naše odnose možemo da ocenjujemo pozitivno“, kaže Nikolić.

On ističe da bi saradnja mogla da se unapredii u oblasti tekstilne i modne industrije, jer su Francuzi vlasnici veoma jakih i poznatih brendova u svetu koji odbacuju veliku dodatnu vrednost.

„ Među njima je i najavljeni Luj Viton, ali on je samo deo velikog koncerna kome pripada“, kaže on.

Navodi da prostor za veću saradnju postoji u našem uvozu tehnologija i opreme koja nam nedostaje u mašinskom delu a kada je reč o našoj ponudi Francuzima, tu bi mogao da se uključi IT sektor, koji se nametnuo u vreme pandemije.

(Tanjug)

