Nikolić: Posledice štrajkova u Francuskoj i Nemačkoj su lokalne

BEOGRAD – Glavna i odgovorna urednica magazina „Biznis“ i „Ekonometar“ Radojka Nikolić rekla je da su ekonomske i političke posledice štrajkova u Francuskoj i Nemačkoj lokalnog karaktera i objasnila da je povod za njih različit.

„U Francuskoj protest se odnosi na penzionu reformu koju je vlast očigledno spremna da sprovede do kraja, bez obzira na pobune, pa ćemo videti u kom će pravcu to ići. To je dosta lokalizovano na Francusku i oni će sami rešavati problem“, navela je Nikolić za Tanjug.

Ona je objasnila da trenutno postoji tendencija rasta godina za odlazak u penziju na području Evrope, zato što penzioni budžeti ne mogu da izdrže povećana davanja za penzije.

„Sa druge strane imate i Češku sa istim problemom jer je trend u Evropi da se povećajavu godine za odlazak u penziju, odosno godine radnog staža, zato što penzioni budžeti ne mogu da izdrže tolika davanja za penzije“, izjavila je Nikolić.

Nikolić je za Tanjug navela da se nezadovoljstvo javilo i pre 15 godina kada je bilo nagoveštaja da će se povećati granica za odlazak u penziju i dodala da je moguće očekivati pobune građana ukoliko se ove politike jave i u drugim zemljama.

Komentarišući štrajk u Nemačkoj, Nikolić je objasnila da je on uzrokovan povećanim troškovima života i dodala da je glavni zahtev sidnikata zaposlenih u javnom sektoru povećanje plate.

„Zahtev sindikata je bio da se plate povećaju za 10,5 odsto i koliko sam videla kasno sinoć su završeni pregovori. Država nije prihvatila zahtev za tolikim povećanjem nego su im ponudili povećanje od 8 odsto i jednokratnu isplatu od 3.000 evra. Sindikati se sa tim nisu složili“, rekla je Nikolić.

Ona je objasnila da je sledeći korak arbitraža koja će sagledati zahteve i države i sindikata i predložiti rešenje na osnovu koga će obe strane nastaviti pregovore.

Nikolić je rekla da se nemačka vlada slaže sa sindikatima u vezi povećanja troškova života i dodala da je glavno pitanje koliko povećanje će država moći da ispuni.

„Svi se slažu, i predstavnici države i sindikati da su troškovi života mnogo veći, ali je samo pitanje koji nivo povećanja može država da ispuni i na tome će se lomiti koplja u narednim nedeljama“, zaključila je Nikolić.

(Tanjug)

