NIS bez ruske nafte zbog sankcija, druge nafte nisu sporne

BEOGRAD – Novi paketom sankcija EU prema Rusiji onemogućeno je snabdevanje Naftne industrije Srbije ruskom naftom, ali bi moglo da se nastavi snabdevanje preko hrvatske luke Omišalj svim ostalim vrstama sirove nafte sem ruske, navodi se u odgovoru Ministarstva rudarstva i energetike Tanjugu.

„Novim paketom sankcija zabranjuje se snabdevanje ruskom sirovom naftom preko bilo koje luke, morskim putem, a NIS se snabdeva sirovom naftom koja se tankerima doprema do luke Omišalj. To znači da nema mogućnosti da se do Rafinerije u Pančevu više doprema ruska sirova nafta, ali bi NIS mogao da uvozi sve ostale vrste sirove nafte sem ruske, kao što je u prethodnom periodu je već uvozio naftu iz Iraka i nekih drugih zemalja“, navodi se u informaciji.

Iz Ministarstva objašnjavaju da Srbija nije jedina evropska zemlja koja bi bila pogođena novim paketom sankcija EU, i dodaju da se čini sve da sigurno snabdevanje bude obezbeđeno.

„Šesti paket sankcija stupa na snagu od momenta objavljivanja ali je dat period od šest meseci svim članicama EU za implementaciju u kojem treba da se završe svi postojeći ugovori i spot nabavke sirove nafte. Za derivate nafte su ovaj tranzicioni period je osam meseci“, navodi Ministarstvo.

Dodaju da se to odnosi na sve nabavke koje se obavljaju transportom brodovima do luka.

Ističe se da izuzeci od 6. paketa države članice EU koje se ruskom sirovom naftom snabdevaju preko naftovoda.

„Navedeno je da Mađarska i Slovačka mogu da nastave sa snabdevanjem ruskom sirovom naftom naftovodom ali posle osam meseci više ne mogu da prodaju derivate nafte proizvedene od ovako uvezene sirove nafte članicama EU ili trećim državama. Bugarska, Češka i Hrvatska zbog svoje specifične situacije izuzete su i imaju mogućnost i ubuduće da nastave sa snabdevanjem i posle perioda od osam meseci ali su u obavezi da obezbede alternativne rute za snabdevanje“, navodi se u informaciji.

Iz Ministarstva poručuju da će se u narednom periodu, pored rešavanja pitanja snabdevanja, raditi i na povećanju zaliha sirove nafte „koje bi uz stabilne rezerve naftnih derivata dale dodatnu sigurnost u slučaju poremećaja na tržištu“.

Poručuje se da je jedna od očekivanih posledica novog paketa sankcija EU je i pritisak na tražnju jer će i druge zemlje tražiti alternative uvozu nafte iz Rusije.

(Tanjug)

