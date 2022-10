NIS: Strogo se pridrzavamo propisa drzava u kojima poslujemo

BEOGRAD – Naftna industrija Srbije objavila je danas, povodom pokretanja krivične istrage protiv četvoro zaposlenih u NIS Petrolu u Rumuniji zbog sumnje o odavanju poverljivih podataka o nalazištima nafte i gasa u toj zemlji, da se NIS strogo pridržava propisa država u kojima posluje.

NIS je u odgovoru dostavljenom Tanjugu naveo da će kompanija u potpunosti sarađivati sa svim nadležnim organima u Rumuniji.

„Osnovni princip poslovanja kompanije NIS je da se strogo pridržava važećih zakonskih propisa država u kojima posluje. Kompanija je sarađivala i u potpunosti će sarađivati sa svim nadležnim organima kako bi se razjasnili svi aspekti u vezi sa aktivnostima kompanije i njenih zaposlenih u Rumuniji“, saopštio je NIS.

Rumunske vlasti objavile su juče da su pokrenule krivičnu istragu protiv četvoro zaposlenih u rumunskoj podružnici kompanije NIS Petrol čije je sedište u Srbiji a zbog sumnje za odavanje poslovnih podataka.

Rumunska služba za informisanje i odnose sa javnošću Uprave za istraživanje organizovanog kriminala i terorizma navela je, između ostalog u svom saopštenju objavljenom na njihovom sajtu, da je četvoro zaposlenih izbegavalo „metodološke norme za primenu Zakona o nafti, odnosno procedure koje je nametnula Nacionalna agencija za mineralne sirovine“ i da su slali „neobjavljene podatke u vezi sa resursnim fondom (rezervama minerala) u Rumuniji kompaniji iz istog konzorcijuma u Srbiji“.

Rumunski tužioci za organizovani kriminal saopštili su da je policija u okviru istrage izvršila raciju u kancelarijama te podružnice u glavnom gradu Bukureštu i u Temišvaru na zapadu zemlje, kao i pretres u domovima tih zaposlenih.

Kako se navodi u saopštenju, nakon pretresa oduzeto je više dokumenata i medija za čuvanje podataka, a osam osoba je privedeno na saslušanje u Upravu za istraživanje organizovanog kriminala i terorizma.

Takođe je podneta optužnica protiv četiri osobe koje su privedene na saslušanja, a koji su strani i rumunski državljani.

Rumunski mediji javili su, kako prenosi AP, da su četvorica osumnjičenih državljani Moldavije i visoko rangirani u rumunskoj filijali NIS Petrola.

„Optužnicu su podneli tužioci Uprave za istraživanje organizovanog kriminala i terorizma – Teritorijalna služba Temišvara, tvrdeći da su zaposleni u filijali multinacionalne kompanije (koji imaju rukovodeće ili druge odgovornosti u kompaniji ili, naprotiv, nemaju potrebna ovlašćenja za obavljanje određenih poslova u okviru ovog preduzeća ) izbegavali metodološke norme za primenu Zakona o nafti, odnosno procedure koje je nametnula Nacionalna agencija za mineralne sirovine i slali neobjavljene podatke u vezi sa resursnim fondom (rezervama minerala) u Rumuniji kompaniji iz istog konzorcijuma u Srbiji“, navodi se u saopštenju.

NIS Petrol Rumunija upravlja Gaspromovim benzinskim stanicama na zapadu te zemlje i sprovodi istraživanje novih izvora nafte. Rumunski tužioci su rekli da su, kako navodi AP, informacije o geološkim podacima poslate u Beograd i Rusiju pre nego što su dostavljene rumunskim vlastima.

Srbija je 2008. godine prodala većinski udeo u svom državnom naftnom preduzeću NIS ruskom Gaspromnjeftu.

Povodom jučerašnjih pretresa prostorija NIS-a u Rumuniji, predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da taj pretres nema nikakve veze sa Srbijom i da će od rumunske strane tražiti inforamcije o tom slučaju.

„Ovo nema veze s ratom za energetne, nego sa političko- špijunskim ratom, da bi dodatno mogli da se disciplinuju neki za koje se smatra da su neposlušni, a pri tome ne isključujem mogućnost realne krivice NIS-a, ali se nisam time bavio. Znam da nema srpskih državljanja, to je u ruskom vlasništvu i tražićemo od rumunskih prijatelja informacije“, rekao je Vučić odgovarajući na pitanje TV Pinka kako komentariše pretres i da li je to totalni rat za energetnte u kome će Srbija biti optužena.

Objasio je da je NIS, u kome je većinsko rusko vlasništvo, kupovao svoje ćerke komapinije u Bugarskoj, Rumuniji i u BiH i da Srbija s tim nema ništa.

„Samo nam je još to falilo. Kao da smo svakog dana kamenom boga gađali. Ajd“ sad vi objasnite da to nema veze sa srpskom državom i da je to NIS iz Beograda, a mi nemamo nikakve veze s tim. Mnogo nas dobro čuvaju prijatleji iz NIS-a“, rekao je Vučić ironično.

