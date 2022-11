Niže cene uljarica i žitarica na Produktnoj berzi

NOVI SAD – Niže cene žitarica i uljarica obeležile su ovonedeljeno trgovanje na Produktnoj berzi.

U nedeljnom izveštaju navodi se da je jedinstvena cena istovremeno i ponderisana cena soje, a iznosi 74 dinara za kilogram bez PDV-a uz obračun kvaliteta što je za 5,4 posto manje nego prethodne nedelje.

Ove nedelje cena soje je najnižem nivou od jula, a prisutan je negativan trend i u odnosu na prošlogodišnje cene u istom peridou.

Ugovori za kukuruz sa povišenom vlagom zaključeni su u rasponu od 34 do 34,8 dinara za kilogram bez PDV-a.

Kukuruz sa lagerom do februara trgovan je za 36,1 dinara, a ponuda za veštački sušeni u cenovnom rasponu od 35 do 36 dinara nije pronašla kupca.

Najčešće je trgovana pšenica sa proteinima od 11,5 do 12 procenata gde su cene bile do 39,2 do 39,5 dinara za kilogram bez PDV-a.

Nedeljni ponder pšenice je 39,35 din/kg bez PDV-a što je pad za 1,33 posto u odnosu na prethodnu nedelju.

Ugovor za stočni ječam zaključen je po ceni od 34,9 dinara za kilogram bez PDV-a.

Suncokretovom sačmom, sa 33 posto proteina, trgovalo se po ceni od 35,20din/kg bez PDV-a

Rusko veštačko đubrivo urea prodata je po ceni od 95 dinara za kilogram bez PDV-a.

Preko Produktne berze ukupno je prometovano 3.970 tona robe, čija je finansijska vrednost dostigla 171,9 miliona dianara pa je promet pao za 4,2 posto u odnosu na prethodnu nedelju.

(Tanjug)

