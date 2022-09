Nova ekonomija: Hektar njive u Srbiji skuplji skoro 4.000 evra nego 2021.

Prosečna cena hektara poljoprivrednog zemljišta u Srbiji u drugom kvartalu ove godine bila je i do 3.917 evra veća u odnosu na cene prethodne godine, piše danas Nova ekonomija.

Za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u ovom periodu izdvojeno je 53,2 miliona evra, što je tri odsto od ukupnog prometa nepokretnosti, podaci su Republičkog geodetskog zavoda (RGZ).

Kako se navodi, najskuplje poljoprivredno zemljište bilo je u Beogradskom regionu, do 59.800 evra po hektaru, a u tom regionu je zabeleženo i najveće poskupljenje prosečnog hektara od 3.917 evra u odnosu na isti kvartal 2021. godine.

Ove godine prosečna cena hektara u regionu prestonice bila je 12.320 evra, a prošle 8.403 evra po hektaru, piše Nova ekonomija.

Najskuplji kvadrat poljoprivrednog zemljišta prodat je u mestu Kać, u Južnobačkom okrugu po ceni od 40 evra za jedan kvadrat.

U Sremskom okrugu rekordne cene njiva su išle do 43.550 evra po hektaru, u Južnobačkom do 33.450 evra, a u Južnobanatskom do 23.000 evra.

U Sremu je rekordna cena zemljišta 2021. godine bila 24.388 evra za hektar, u Južnobačkom okrugu 24.593 evra, Šumadiji i Zapadnoj Srbiji 29.890 evra, objavio je RGZ.

U južnoj i istočnoj Srbiji za hektar je plaćeno najviše 27.350 evra, srednja vrednost bila je 5.050 evra po hektaru, a najniža 415 evra.

(Beta)

