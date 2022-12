Novak: OPEK upozorio Zapad da ne stvara kartel kupaca

MOSKVA – Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEK) kritikovala je Zapad da se neprihvatljivo kocka formirajući kartel kupaca energije kroz ograničenje cena, i upozorila da ta vrsta intervencije vodi ka tržišnoj neravnoteži, izjavio je potpredsednik ruske vlade Aleksandar Novak.

„Naše kolege iz OPEK-a su već rekle da je to neprihvatljivo za tržište. Kada potrošači počnu da se mešaju u tržišnu ekonomiju, to samo dovodi do neravnoteže“, rekao je Novak u intervjuu za agenciju TAŠ.

On je dodao da zemlje OPEK-a nastavljaju da održavaju koeheziju, i da sankcije koje su uvele zapadne zemlje samo rade na njenom jačanju.

„Kohezija je postojala i postoji. Ona se temelji na shvatanju onoga što se dešava na tržištu, i na nju utiču različiti faktori, a jedan od njih su sankcije“, naglasio je Novak.

(Tanjug)

