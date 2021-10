Novi most kod Sapca gotov do decembra2022-pola god pre roka

ŠABAC – Most na Savi kod Šapca, koji će biti deo autoputa i brze saobraćajnice Ruma-Šabac-Loznica, biće završen pola godine pre roka odnosno do decembra 2022, izjavio je danas ministar građevinarstva Tomislav Momirović.

On je tokom obilaska gradilišta najavio da će Šabac dobiti i 11 novih lokalnih puteva, kako bi se život stanovnika lokalnih sela podigao na viši nivo.

Momirović je šabačko gradilište obišao sa direktorom Koridora Srbije Aleksandrom Antićem i gradonačelnikom Šapca Aleksandrom Pajićem.

Radovi mosta na Savi odvijaju u skladu sa predviđenom dinamikom, kao i da je fizička realizacija izgradnje mosta 49,6 odsto, dok je na gradilištu svakoga dana u proseku 350 ljudi uz 90 do 100 jedinica mehanizacije.

„Ako kažemo na ovom mostu da smo šest meseci pre zacrtanih rokova, sve smo rekli. Radovi izgledaju sjajno, idu jako dobrim tempom. Ovde ljudi mogu da vide kako izgleda kad se na jednom gradilištu podigne osam kranova, kada svaki dan na jednom mostu radi oko 350 ljudi“, kazao je Momirović.

Ovo je slika Srbije koju mi danas šaljemo u svet, ali šaljemo do svake kuće u ovoj našoj zemlji, rekao je Momirović.

„Srbija se više ne saginje, Srbija ide napred i samo ovakvom dinamikom mi možemo da nadoknadimo propuštene decenije. Ovo nije počelo juče, ovo je počelo pre pet godina kada je predsednik Republike sproveo fiskalnu konsolidaciju i kada su pokrenuti svi ovi insfrastrukturni projekti. Mi moramo kroz ova gradilišta da damo šansu našoj privredi, našim ljudima da podignu svoj ekonomski standard da dođu novi investitori“.

Kaže da je novi most na Savi kod Šapca i ovaj koridor Ruma – Šabac – Loznica samo jedan od 12 koridora na kojima se trenutno ili izvode građevinski radovi ili se radi na njihovom projektovanju.

Momirović je kazao da se trenutno pojektuje i gradi više od 1.200 kilometara autoputeva ili brzih saobraćajnica.

Direktor Koridora Antić je istakao da je 95 odsto desne prilazne konstrukcije mosta završeno i da je planirano da do 15. oktobra svi radovi na ovoj prilaznoj konstrukciji budu završeni.

Kada je u pitanju prilazna konstrukcija koja ide prema Klenku, Antić kaže da se radovi, takođe, dobro realizuju i da će biti završeni do kraja godine.

Poručio je da je polovina radova na mostu završena i da su preostali ključni radovi preko Save na centralnom delu mosta, dok su svi stubovi urađeni i radovi se izuzetno dobro odvijaju.

Paralelno s radovima na mostu, kažu iz ministarstva, intezivno se radi i na deonici puta koja ide od Rume prema Šapcu, gde su u ovom trenutku u toku radovi na trasi u dužini od 12 kilometara.

„Mislim da svi možemo da se složimo da se radovi na ovom projektu odvijaju izuzetno dobro u odnosu na našu prethodnu posetu. Razlike su zaista drastične i mislim da svi treba da budemo ponosni na ovaj projekat i način na koji Azvirt realizuje. Mislim da je velika privilegija za nas što možemo da budemo deo realizacije ovog projekta i da gledamo kako ovaj most raste i kako se radovi na njemu realizuju“.

Kako kaže, na današnji dan realizacija radova na mostu preko Save iznosi 49,6 odsto.

„Nemam dileme da ćemo most završiti šest meseci pre ugovorom definisanog roka odnosno da ćemo most završiti do decembra 2022 godine“, rekao je Antić.

Kada je reč o radovima na deonici od Rume prema Šapcu, kaže:

„Nasip je urađen u najvećoj meri na delu trase od Klenka prema Hrtkovcima u dužini od 5,5 kilometara i uveli smo izvođače i oni sada rade na trasi od Hrtkovaca prema Jarku u dužini od 6,5 kilometara“, rekao je Antić i naglasio da je to u skladu sa planovima.

Sledeći korak je početak radova na brzoj saobraćajnici od Šapca prema Loznici, najavio je direktor Koridora Srbije.

„Planiramo da do kraja oktobra počnemo sa radovima na teritoriji grada Loznica. Planiramo da otpočnemo sa prvim radovima u reonu sela Novo Selo, Lešnica i Jelav. Očekujemo da u narednih desetak dana ishodujemo građevinsku dozvolu za pripremne radove u tom reonu i planiramo da do kraja meseca počnemo sa radovima. Zelim da napomenem da mi u ovom trenutku na gradilištu u proseku imamo oko 360 ljudi sa 90 do 100 jedinica mehanizacije i oni apsolutno intenzivno u skladu sa rokovima i planovima rade na realizaciji ovog projekta“, istakao je Antić.

Posle obilaska radova, održan je i sastanak u Gradskoj kući u Šapcu na kom je dogovoreno da grad u narednom periodu dobije 11 novih lokalnih puteva.

Antić je kazao da je plan da se deonica autoputa od Rume do Šapca završi polovinom 2023. godine.

„To će omogućiti da pustimo u saobraćaj sredinom 2023. godine autoput od Rume do Šapca, izađemo sa mosta i tu napravimo petlju sa koje ćemo moći da saobraćaj distribuiramo levo prema Šapcu desno prema Sremskoj Mitrovici i okolnim mestima. Ono što smo danas dogovorili, i mislim da je to veoma značajno za građane Šapca, da do tog perioda izvršimo rekonstrukciju puta koji će povezati tu petlju na kraju mosta i grad Šabca u dužini od pet kilometara jer će to biti kljucna veza i saobraćajnica preko koje će građani moći da idu do autoputa“, istakao je Antić.

Dodao je da će se nastaviti sa rekonstrukcijom državnog puta prema Sremskoj Mitrovici u dužini od 30 kilometara.

Antić je istakao da je grad Šabac bio značajan partner prilikom izgradnje mosta, kao podrška u svim ključnim fazama, od projektne dokumentacije, preko eksproprijacije, pa do ukupne podrške.

Kamp Azvirta, kako je naglasio, ostaće gradu za buduće investitore.

Sadašnji put od Šapca do Loznice do kraja 2024. godine biće prošlost, jer će teški saobraćaj već u četvrtom kvartalu ići budućom brzom saobraćajnicom, rečeno je tom prilikom.

Gradonačelnik Pajić je ovom prilikom zahvalio ministru na poseti i izrazio zadovoljstvo što će grad dobiti nove lokalne puteve.

„Ministar Momirović je doneo danas veliku radost za sve Šapčane. Zajedno sa državom ćemo graditi jedanaest novih lokalnih puteva u dužini od 30 kilometara“, rekao je gradonačelnik Pajić.

Dodao je da je to za meštane šabačkih sela veliki doprinos, jer će ostajati na selu i imati jednake mogućnosti kao ostali stanovnici grada.

Ukupna investicija za svih 11 puteva je 266 miliona dinara, a Vlada Srbije i resorno ministarstvo će podržati grad Šabac sa 50 odsto sredstava, dok će druga polovina sredstava za izgradnju ovih puteva biti finansirana iz budžeta grada.

(Tanjug)

