Novi Sad do 12. juna u znaku Heroina- žena koje su pomerile granice u nauci, umetnosti i aktivizmu

Evropska prestonica kulture Novi Sad će do 12. juna biti u znaku „Heroina“, žena koje su kroz istoriju pomerile granice u nauci, umetnosti i aktivizmu, objavila je danas Erste banka koja pruža partnerstvo i podršku u ovom projektu.

Podrškom nizu manifestacija, od književnog festivala „Heroine u zenitu“ do multimedijalne izložbe „Evropsko žensko sećanje“ u Arhivu Vojvodine o istoriji Pokreta za oslobodjenje žena u Evropi, Erste banka je doprinela da Novi Sad postane prestonica ženskog aktivizma i da se prikaže razvoj i uticaj emancipacije žena u čitavoj Evropi, navodi se u saopštenju.

U istoriji Srbije je mnogo je žena koje su verovale u sebe i svoje ideje i naizgled malim koracima menjale svet, ističe se u saopštenju

Mileva Marić Ajnštajn, Milica Stojadinović Srpkinja, Marija Trandafil, Milica Tomić, Nadežda Petrović, Isidora Žebeljan, samo su neke od važnih ličnosti nacionalne istorije i kulture koje su bile inspiracija današnjim umetnicama za predstave, koncerte i izložbe u okviru programa „Heroine“.

Dug je spisak žena koje nisu poznate široj javnosti, a koje su svojim talentima, predanim radom i upornošću godinama krčile put ka rodno ravnopravnijem društvu, a neke od njihovih priča Erste banka je pokušala da ispriča kroz tri dokumentarna filma.

„Želeli smo da ih na ovaj način podržimo na putu daljih uspeha, a da u isto vreme njihovu strast i entuzijazam ponudimo kao inspiraciju za nove generacije mladih žena. Na ovaj način smo još jednom potvrdili našu posvećenost projektima vezanim za žensko stvaralaštvo i istorijska postignuća, posebno u oblastima umetnosti, kulture, nauke i preduzetništva“, rekla je direktorka Sektora marketinga i komunikacija Erste banke Aleksandra Kosanović Strižak.

Pod sloganom #verujusebe, Erste banka je predstavila tri žene: Aleksandru Cvetanović, mladu naučnicu sa novosadskog Tehnološkog fakulteta, čiji je istraživački rad prepoznat širom sveta, Marinu Gunjači, dreserku konja u filmskoj i televizijskoj industriji, i Andre Lukači Pap, jedinu ženu u Srbiji koja se zvanično bavi kovačkim i bravarskim zanatom.

„Smatramo da je važno da se javno promovišu uspesi žena koje su svojom vizijom i neustrašivošću kroz istoriju menjale društvene norme, ali i svih onih koje to čine i danas. Hrabre, uporne, obrazovane, kreativne i odvažne – one su zaslužne za to što je današnje društvo naprednije i sigurnije, a ovaj svet lepše mesto za život. Da bi jedno društvo bilo još uspešnije, potrebne su žene koje veruju u sebe“, istakla je Kosanović Strižak.

(Beta)

