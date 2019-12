Novogodišnji vašar od 14. decembra na Beogradskom sajmu

BEOGRAD – Novogodišnji vašar, kao deo 59 godina duge prednovogodišnje svečarske tradicije Beogradskog sajma, počinje u subotu, 14. decembra i trajaće do 30. decembra 2019.

U hali 1 Beogradskog sajma svakog radnog dana od 13h do 20 časova radiće Luna-park, a vikendom od 10 do 20 časova.

Uz igru i zabavu, posetioci će imati mogućnost kupovine novogodišnjih poklona, prigodnih igračaka, suvenira i različite druge robe široke potrošnje, i to po prazničnim cenama, poručuju iz Beogradskog sajma.

Ulaz u vreme Novogodišnjeg vašara je besplatan, a korišćenje sadržaja se naplaćuje. Cena parkiranja u krugu Beogradskog sajma je 150 dinara po satu.

(Tanjug)