Novosti: Od marta 2021. počinje provera imovine političara, privrednika i gradjana

Imovina političkih funkcionera, privrednika i „običnih“ gradjana biće „na skeneru“ od marta sledeće godine po Zakonu o utvrdjivanju porekla imovine i posebnom porezu, pišu beogradske „Večernje novosti“ u izdanju za sredu.

Po saznanjima tog lista, za „lov“ na nelegalnu imovinu biće zadužen poseban sektor Poreske uprave koji je već formiran, a u koji će eksperte delegirati, izmedju ostalih, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Narodna banka Srbije i Agencija za borbu protiv korupcije.

Pravna lica koja ne dostave tražene podatke posebnoj jedinici Poreske uprave, mogu biti sankcionisana od 100.000 do dva miliona dinara, a fizičkim licima koja ne čuvaju kao profesionalnu tajnu podatke do kojih su došla u postupku utvrdjivanja imovine i posebnog poreza, preti kazna od 50.000 do 150.000 dinara.

U Ministarstvu pravde su za „Novosti“ kazali da očekuju da će svi organi uključeni u sprovodjenje tog zakona biti spremni za njegovu „potpunu i doslednu primenu u skladu s rokovima“.

Na udaru tog zakona biće oni za koje se posumnja ili utvrdi da, za najviše tri uzastopne kalendarske godine, imaju razliku veću od 150.000 evra izmedju uvećanja imovine i prijavljenjih prihoda.

Ko će biti proveravan, biće utvrdjeno godišnjim smernicama koje donosi direktor Poreske uprave na osnovu analize rizika, ili po prijavi gradjana ili neke institucije.

Zakonom je predvidjeno da se poreskom stopom od 75 odsto oporezuje nezakonito stečena imovina koja predstavlja razliku izmedju prijavljenih prihoda i uvećane imovine čije poreklo to lice ne može da dokaže.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.