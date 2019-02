Nuklearne sile bacile indekse u crveno

NJU DELHI – Strah zbog poslednjeg vojnog sukoba između nuklearnih sila Indije i Pakistana proširio se i na berze u Karačiju i Mumbaju.

Indijski berzanski indeks Sensex skliznuo je za 189.54 boda na 35.784,17, dok je Nifty 50 pao za 68.10 bodova na 10.767,20.

Vrednost indijske nacionalne valute rupije takode je pala na 71,47 po dolaru.

Pakistanska tržišta su, takođe, proširila svoje gubitke.

Indeks KSE100 pao je za 1.466 bodova na 37.345, što je za tri odsto manje.

To je najveći pad ovog indeksa od 11. jula 2017. godine.

Prema recima generalnog direktora Ekvinomiks riserča (Equinomics Researć), G Cokalingama, “Rat će biti teška opcija sa zemljama koje leže na nuklearnom oružju. Može doći do eskalacije sukoba, ali je malo verovatno da će se to pretvoriti u punopravan rat“, rekao je on za Ekonomik tajms, preneo je B92.

„Mogu postojati i drugi rizici za tržište, ali rizik od rata nije verovatan“, dodaje direktor Ekvinomiks riserča.

(Tanjug)