O čemu će se razgovarati s predstavnicima DFC kad dođu u BG

BEOGRAD – Predstavnici američke razvojne banke (Development Finance Corporation), DFC, za desetak dana stižu u Beograd, gde će im, na osnovu sporazuma iz Vašingtona, biti sedište, tačnije regionalni „hab“, a o čemu će sve razgovarati sa partnerima u Srbiji još nije zvanično najavljeno, izuzimajući projekte predviđene dpokumentom iz Bele kuće.

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je danas da bi voleo da se svi ti projekti, uključujući uspostavljanje aviolinije Beograd – Priština, što pre realizuju, jer je, kako je istakao, povezivanje i otvaranje jednih prema drugima nešto što je dobro za sve u regionu.

„Apsolutno slobodan protok robe, kapitala, a pre svega ljudi i usluga u interesu su svih, pre svega Albanaca“, rekao je Vučić.

Kazao je da sa evropskim partnerima vodi razgovore o projektima, navodeći da je dogovorena prva denica autoputa Niš-Pločnik, odnosno Niš-Beloljin u vrednosti od 255 miliona eva, od čega će 40 miliona evra biti grant EU, na čemu im je zahvalan.

„Gledamo sve šta ćemo da uradimo još, jer su to važne stvari za ceo Balkan, koje doprinose promeni svesti“, podvukao je on.

Potpredsednica Vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović u međuvremenu je za Tanjug precizirala da je vrednost prve faze infrastrukturnih projekata iz sporazuma oko četiri milijarde evra.

Ona podseća da se u Beloj kući razgovaralo o projektima povezivanja železničkog saobraćaja, konkretnije i o rehabilitaciji, a u jednom delu čak i novoj pruzi od Niša do Prištine.

„Da li će to ići preko Merdara ili će ići Kraljevo – Raška, pa opet do Prištine, to ćemo videti, u zavisnosti od samog stanja na terenu i od projekata tehničke dokumentacije. Reč je o investiciji od oko 980 miliona evra“, rekla je Mihajlović.

Kada se govori o putevima, tu je „auto-put mira“ Niš-Merdare-Priština.

„Mnogi su bili protiv tog auto-puta, ali to je velika greška zato što svaki auto-put za Srbiju znači mnogo i to je naša mogućnost da izađeno na albansku luku. Taj put će nastaviti da se radi“, rekla je ona.

Kaže da se krajem oktobra ili početkom novembra objavljuje javni poziv za prvu deonicu Niš- Pločnik, dužine 33 kilometra, i dodaje da je za taj deo puta finansiranje obezbeđeno, ali nije od Pločnika do Merdara i od Merdara do Prištine.

Mihajlović ocenjuje i da Srbija dolaskom Razvojne banke Amerike koja je deo njihove vlade, može da očekuje da privuče još američkih investicija.

Kada je reč o inicijativama Ričarda Grenela o uspostavljanju železničkog i avio saobraćaja sa Prištinom, Mihajlović veruje da će se sledeće godina kompletirati dokumentacija i da će se u međuvremenu raditi sa američkom agencijom, kako bi se počelo sa radom.

„Što se tiče avio saobraćaja, tu je stvar malo komplikovanija. Nije sporno da lete neke druge kompanije, ali nije još uvek jednostavno omogućiti da leti naša Er Srbija. U narednom periodu hoćemo da obezbedimo našoj kompaniji da može da leti sa prištisnkog aerodroma, a da to ne znači da je došlo do bilo kakvog priznanja, jer nije“, zaključila je Mihajlović.

Međunarodna razvojna finansijska korporacija SAD je američka razvojna banka.

DFC, kako stoji na sajtu te institucije, sarađuje sa privatnim sektorom da finansira rešenja u najkritičnijim izazovima kojima se suočava svet u razvoju danas.

(Tanjug)

