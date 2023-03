Obeleženo 100 godina Novosadskog sajma

NOVI SAD – Novosadski sajam ima nemerljivu ulogu za privredu Srbije i Grada čiji je svojevrsni ambasador jer po svetu pronosi njegovo ime, rekao je danas gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić na Svečanoj akademiji u kongrasnom Master centru kojom je obeležen vek postojanja i rada najstarije sajamske kuće u zemlji.

Đurić je istakao da je Novosadski sajam već sto godina „generator inovacija, prijateljstava, poslovanja i svet u malom“, saopštio je Kabinet gradonačelnika.

„Uz sve unutardržavne promene, industrijske epohe i globalne istorijske događaje, Sajam se zadržao u gradu u kom je i ponikao, i postao njegov neraskidivi deo. I dalje se, sada već čitav jedan vek, održava u Novom Sadu, na veliko zadovoljstvo i ponos svih Novosađana. A mi najbolje znamo koliko nam on znači. Takođe, znaju to Novosađani, on u nama budi emocije i evocira uspomene na detinjstvo, kada smo sa školom ili roditeljima tradicionalno dolazili na sajmove“, naveo je Đurić.

Generalni direktor Novosadskog sajma Slobodan Cvetković je istakao da je tokom veka postojanja postignut visok stepen profesionalizma, prepoznatljivosti i kvaliteta, a da, uz bogatu istoriju i tradiciju Novosadskog sajma, to zajedno osigurava uspehe i u narednih 100 godina.

U okviru bogatog programa, pored spektakularnog vatrometa, emitovan je film “100 godina Novosadskog sajma”, odigrana predstava “100 godina Sajma” u izvođenju glumaca Srpskog narodnog pozorišta i priređen nastup simfonijskog orkestra Zrenjaninske filharmonije.

Kao godina nastanka Novosadskog sajma upiana je 1923. godina, kada je u avgustu održana Prva novosadska izložba, koja je označila početak sajamskih priredbi u Novom Sadu.

(Tanjug)

