Obezbeđeno 259,57 miliona evra za deponiju u Vinči

BEOGRAD – Članice Grupe Svetske banke IFC i MIGA obezbeđuju paket finansiranja u iznosu od 259,57 miliona evra kompaniji Beo Čista Energija d.o.o. za projekat proizvodnje energije iz otpada u Beogradu.

Time će se, kako se navodi u saopštenju IFC-a (The International Finance Corporation) očistiti jedna od najvećih evropskih nekontrolisanih deponija i izgraditi novi održivi kompleks za upravljanje otpadom sa ciljem smanjenja zagadenja i ublažavanja klimatskih promena.

Projekt Waste-to-Energy Beograd je javno-privatno partnerstvo (PPP) koje uključuje zatvaranje i sanaciju zasićene deponije u Vinči, predgrađu Beograda, i izgradnju nove sanitarne deponije u skladu sa pravilima EU, kao i postrojenje za proizvodnju energije iz otpada i postrojenje za preradu građevinskog otpada.

Projekat će omogućiti upotrebu komunalnog otpada i deponijskih gasova za proizvodnju obnovljive toplote i elektricne energije.

Ocekuje se da će izgradnja trajati tri i po godine.

IFC finansiranje uključuje zajam A u iznosu do 72,2 miliona evra, zatim, paralelni zajam od Oesterreićisće Entwicklungsbank (OeEB) do 35 miliona evra kao i zajam B do 35 miliona evra.

Takođe, tu je i koncesijski viši zajam do 20 miliona evra iz Zajedničkog programa finansiranja u oblasti klime IFC-a i Kanade (The Canada-IFC Blended Climate Finance Program).

To predstavlja, kaže se, deo šireg paketa koji uključuje kredit EBRD-a u iznosu do 128,2 miliona evra.

MIGA (The Multilateral Investment Guarantee Agency) izdaje garancije na 20 godina u vrednosti od 97,3 miliona evra koje pokrivaju nekomercijalne rizike, uključujući kršenje ugovora.

Garancije pokrivaju do 90 odsto uloženog kapitala u kompaniju Beo Čista Energija.

„Drago nam je da sarađujemo na ovom projektu u rešavanju jednog od najvećih ekoloških i društvenih problema u Srbiji – zatvaranju i sanaciji deponije u Vinči“, kaže generalni direktor kompanije Beo Čista Energija, Mitsuaki Harada.

Novi objekti će, dodaje, obezbediti električnu energiju ekvivalentnu ukupnoj potrošnji električne energije za oko 30.000 domaćinstava i 80 procenata toplotne energije koja je potrebna Gradu Beogradu tokom zime.

„Time će se smanjiti upotreba fosilnih goriva i pomoći u smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte“, rekao je on.

Projekat će biti realizovan na osnovu dugoročnog ugovora o JPP-u koji je 2017. dodeljen preduzeću Beo Čista Energija osnovanom sa posebnom namenom od strane globalnog komunalnog preduzeća Suez S.A., japanskog konglomerata Itoću Corporation i Marguerite Fund II, panevropskog investicionog fonda.

Savetodavno odeljenje IFC-a za transakcije JPP deluje od 2014. godine kao vodeći savetnik grada Beograda za strukturu i sprovodenje tendera za projekat – prve velike infrastrukturne investicije iz oblasti zaštite životne sredine, organizovanom kao regionalno javno-privatno partnerstvo.

„Ovo je jedan od prvih velikih finansijskih projekata privatnog sektora u sektoru prerade otpada u energiju na tržištima u razvoju“, rekao je regionalni menadžer IFC-a za centralnu i jugoistočnu Evropu Tomas Lubek (Thomas Lubeck).

Garancije koje izdaje MIGA imaju važnu ulogu za ulaganja privatnog sektora u ovaj kljucni projekat, rekla je globalna menadžerka za infrastrukturu u MIGA, Elena Palei.

IFC je, inače, sestrinska organizacija Svetske banke i clanica Grupe Svetske banke i najveća globalna razvojna institucija fokusirana na privatni sektor na tržištima u razvoju koja posuje sa više od 2. 000 preduzeća širom sveta.

U 2019. godini dali su više od 19 milijardi dolara zemljama u razvoju kroz dugoročna finansiranja.

Kada je reč o MIGA, osnovana je 1988. godine kao jedna od članica Grupe Svetske banke u cilju promocije direktnih stranih ulaganja u privrede u razvoju…

MIGA je od svog osnivanja izdala garancije u vrednosti od 55 milijardi dolara u 114 zemalja u razvoju.

(Tanjug)