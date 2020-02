Objavljen Javni poziv za podsticaj preduzetništva-850mln. RSD

BEOGRAD – Ministarstvo privrede objavilo je danas javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2020. godini, za šta je obezbeđeno 850.000.000 dinara.

Javni poziv je otvoren dok se sredstva iz Programa ne utroše, a najkasnije do 31. decembra ove godine.

Preduzeća koji ispunjavaju uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u iznosu do 20 odsto bespovratnih sredstava od vrednosti investicionog ulaganja, odnosno do 30 procenata bespovratnih sredstava za privredne subjekte koji pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti (u skladu sa članom 11. Zakona o regionalnom razvoju i aktom Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave).

Preostali iznos vrednosti projekta finansiraće se iz kredita Fonda za razvoj Srbije.

Pravo da se prijave na Javni poziv i podnesu zahtev za kredit kod Fonda imaju preduzetnici, mikro, mali, srednji i veliki privredni subjekti i zadruge koji su registrovani u Agenciji za privredne registre, a koji u prethodne dve godine nisu poslovali sa gubitkom i koji ispunjavaju uslove iz Programa.

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za kupovinu, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, investiciono održavanje proizvodnog prostora ili poslovnog prostora koji je u sastavu proizvodnog prostora, ili prostora za skladištenje sopstvenih proizvoda, sirovina i repromaterijala.

Novac je namenjen i za privredne subjekte koji se bave informacionom tehnologijom i visokotehnološkim uslugama, a sredstva mogu biti upotrebljena za poslovni prostor koji je namenjen za potrebe obavljanja delatnosti.

Takođe, može se koristiti za kupovinu nove ili polovne proizvodne i građevinske opreme (ne starije od pet godina), uključujući alate, kao i za dostavna vozila za prevoz sopstvenih proizvoda i druga transportna sredstva koja se koriste u procesu proizvodnje.

Novac može da se upotrebi i za trajna obrtna sredstva, koja mogu da čine najviše 10 odsto ukupnog investicionog ulaganja, zatim, za nabavku softvera i računarske opreme.

Sredstva se mogu koristiti i za mašine i opremu za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata sopstvene proizvodnje.

Iznos bespovratnih sredstava ne može biti manji od 75.000 dinara za preduzetnike, odnosno 250.000 dinara za pravna lica, niti veći od 12.500.000 dinara za sve privredne subjekte.

Rok otplate za pravna lica je do deset godina u okviru koga je grejs period do jedne godine i za preduzetnike do osam godina u okviru koga je takođe grejs period do jedne godine.

Rok otplate kredita ne može biti kraći od dve godine od dana zaključenja ugovora uključujući i grejs period, a u slučaju otplate kredita u roku koji je kraći od dve godine predezeće je dužno da vrati i bespovratna sredstva.

Kamatna stopa, uz primenu valutne klauzule, iznosi 1 odsto godišnje uz garanciju banke i 2 procenta godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja.

