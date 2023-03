Objavljen novi cenovnik usluga u unutrašnjem poštanskom saobraćaju

BEOGRAD – Pismonosne usluge Pošta Srbije koštaće od 34 dinara za tiskovinu, preko 38 dinara za dopisnicu, 48 dinara za pismo i 72 za prioritetno pismo, navodi se u Cenovniku rezervisanih poštanskih usluga u unutrašnjem poštanskom saobraćaju koji je doneo nadzorni odbor Pošta Srbije a objavljen je u Službenom glasniku.

U zavisnosti od težine usluga za pismo je od 48 do 58 dinara, dok je za prioritetno pismo 72 dinara.

Slanje dopisnice je 38 dinara a štampanih stvari – tiskovina od 34 do 41 dinara.

Cena slanja adresovane direktne pošte zavisi od količine i težine, pa najskuplja kategorija u kojoj je od 100 do 5.000 pošiljaka košta od 24 do 29 dinara, dok je cena za najmasovnija slanja od preko pola miliona mesečno od 18 do 23 dinara.

Od plaćanja je oslobođeno slanje sekograma i dopisnica Crvenog krsta za dobrovoljne davaoce krvi.

Za prijem, prenos i uručenje obaveštenja o danu i vremenu održavanja izbora cena je 10 dinara.

Za iznose do 1.000 dinara preko poštanskih uplata u unutrašnjem saobraćaju cena je 25 dinara, a preko toga 2,5 posto od iznosa uplate, dok rukovanje poštanskom uputnicom košta 30 dinara.

Za PostNet uputnice do iznosa od 1.000 dinara cena je 25 dinara, a preko 2,5 posto, dok rukovanje takvom uputnicom sa isplatama na šalteru do 10.000 dinara košta 60 dinara.

Rukovanje PostNet uputnicom sa isplatom na adresi primaoca staje 180 dinara, a za poštanska usluga sudskog pisma naplaćuje se 144 dinara.

(Tanjug)

