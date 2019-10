Objavljen poziv za IT obuku 15 osoba sa invaliditetom iz BG

BEOGRAD – Kancelarija za IT i e-Upravu Vlade Srbije objavila je prvi put poziv za obuku 15 osoba sa invaliditetom iz Beograda kojima će biti pružena prilika da tokom šest meseci kursa steknu znanje i veštine za nivo junior programera.

Ovo je peti poziv i nastavak programa Prekvalifikacija za IT, u okviru koga je do sada obučeno više od 2.000 polaznika sa ciljem da kao budući junior programeri lakše pronađu posao u IT sektoru.

Direktor vladine kancelarije za IT i e-Upravu Mihailo Jovanović kaže da će polaznici imati priliku da na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu pohađaju kurs u trajanju od šest meseci, tri puta nedeljno po tri sata, a potom će imati još najmanje 120 sati praktične nastave u nekoj od IT kompanija.

Podaci govore, kaže Jovanović da je, na primer, samo u trećem krugu prekvalifikacije bilo 775 kandidata, a da je njih 222 nakon završenog kursa našlo posao, 50 upravo u IT sektoru.

„Ovo je samo jedna od mera koje vlada sprovodi sa željom da neko ko u životu nije imao kontakt sa IT sektorom, iskoristi ovu mogućnost i prođe kurseve i postane junior programer, da promeni svoj život, zaposli se, i uz seniore krene da se razvija i unapređuje u IT sektoru“, navodi Jovanović.

Kandidati, inače, mogu da se prijave preko sajta itobuke.rs do 18. oktobra.

Program Prekvalifikacije za IT sprovodi Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Udruženjem Forum mladih sa invaliditetom.

Program je pokrenut na predlog Ministarskog saveta za informacione tehnologije i inovaciono preduzetništvo, kojim predsedava predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić.

(Tanjug)