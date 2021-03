Objavljen tender za gradnju gasne interkonekcije Niš-Dimitro

BEOGRAD – Tender za izbor izvodača radova na izgradnji gasne interkonekcije Srbije i Bugarske od Niša do Dimitrovgrada objavljen je danas, a potpredsednica vlade i ministarka rudarstva i energetika Zorana Mihajlović kaže za Tanjug da bi radovi trebalo da krenu na leto i budu završeni za dve godine.

Mihajlović je rekla da do kraja maja treba da bude izabran najpovoljniji izvođač koji će graditi gasovod u dužini od 109 kilometara od Niša do bugarske granice, kao i da je vrednost posla 85 miliona evra.

Ukupna procenjena investiciona vrednost projekta iznosi 85,5 miliona evra, a podrška EU prema Finansijskom sporazumu potpisanom decembra 2018. izmedu Vlade Srbije i Evropske komisije za IPA 2017 predviđa 49,6 miliona evra bespovratne pomoći za finansiranje ovog projekta.

Nacionalno sufinansiranje u IPA sistemu se obezbeduje kroz kredit Evropske investicione banke u iznosu od 25 miliona evra, dok preostala sredstva obezbeduje Republika Srbija i JP Srbijagas.

„Gasna interkonekcija sa Bugarskom jako je važna za našu zemlji. O tome se priča više od 10 godina. Verujem da ćemo, dok prođemo sve procedure prijavljivanja i izbora, imati najpovoljnijeg izvođača radova do kraja maja, a u toku leta možemo očekivati i početak radova na gasnoj interkonekciji“, navela je Mihajlović.

Mihajlović je naglasila u izjavi za Tanjug da je veoma važan taj gasovod od Niša do Sofije, s obzirom da će Bugari od granice do Sofije graditi deo od 67 km, čija je vednost oko 75 miliona evra.

Bugari su, dodaje, već završili kompletnu tendersku proceduru i za taj deo gasovoda se javilo više od 10 izvođača.

Mihajlović je uverena da će Srbija i Bugarska otprilike u isto vreme završiti gasovod na svojoj teritoriji, za oko dve godine od početka radova.

Potpredsednica vlade ističe da gasna interkonekcija Srbiji omogućava difersifikaciju snabdevača gasa, jer će Srbija dobiti još jedan pravac za dotok gasa.

„Sada imamo dva pravca i to je zaista dobro, to za Srbiju znači mnogo viši nivo gasne bezbednosti. Sada ćemo imati i treći pravac i mogućnost da nam gas dođe iz grčke luke, tečni naftni gas, a imaćemo mogućnost i da se vežemo na azerbejdžanski gas, ali i da da se vežemo i na jedan od najvećih novih gasovoda koji je u planu da se gradi, Istočno – mediteranski gasovod (Istmed) koji će ići od Izraela do Kipra i Grčke, ali će moći da ide i do gasovoda Niš – Dimitrovgrad“, objašnjava Mihajlović.

Naglasila je da to za Srbiju znači da će u budućnosti biti gasno stabilna zemlje, što naročito važno sada kada kao zemlja krećemo u energetsku tranziciju, koja će podrazumevati izabacivanje prljavih tehnologija i izvora energije.

Gas će za Srbiju biti jako važan energent, kaže Mihajlović i dodaje da će se u Srbiji graditi i gasne elektrane i da su našoj zemlji zato potrebni različiti dobavljači gasa i gasna stabilnost.

(Tanjug)

