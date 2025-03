Oboren rekord u broju turista koji su došli u Šangaj u jednom danu

Međunarodni kruzerski terminal Vusongkou u Šangaju dočekao je u 16. marta rekordan broj stranih turista, kada su u luku pristala dva velika međunarodna kruzera, piše Sinhua.

Brodovi AIDAstela (AIDAstella) kompanije AIDA kruzeri (AIDA Cruises) i Spektrum of d siz (Spectrum of the Seas) kompanije Rojal Karibian internešenel (Royal Caribbean International) doveli su u ovaj kineski megapolisu skoro 4.800 stranih turista, što predstavlja najveći broj međunarodnih posetilaca koji su došli u jednom danu od otvaranja terminala 2011. godine.

AIDAstela je u nedelju prvi put pristala u ovoj luci. Ovaj kruzer, kojim upravlja kompanija AIDA krizeris i koji uglavnom služi evropskom tržištu, prevozi oko 2.200 stranih turista, prvenstveno iz Nemačke i Poljske. Putovanje u trajanju od 14 dana započelo je u Bangkoku, a obuhvata zaustavljanja u Vijetnamu, Japanu, Hongkongu, Tajvanu i Šangaju.

Elizabeta, turistkinja iz Poljske, rekla je: „Ovo mi je prvi put da dolazim u Kinu, putujem sa porodicom i radujem se ovom putovanju“. Dodala je da planira da u sledećoj poseti obiđe Kineski zid u Pekingu.

Tokom boravka u Šangaju, turisti će obići znamenitosti poput Bunda, vrta Jujuan i Orijentalne biserne kule, a posetiće i obližnje gradove poput Sudžoua u provinciji Đangsu.

Kruzer Spektrum of d siz čija je matična luka Vusongkou, na ovom putovanju prevozi oko 2.600 stranih turista. Anđela Stiven, viša potpredsednica za međunarodno poslovanje kompanije Rojal Karibbian, pohvalila je odlične kapacitete terminala i njegov prelep ambijent, ističući poverenje kompanije u kinesko tržište kruzing turizma.

Posebno je značajan rast popularnosti putovanja u Kinu, što je doprinelo procvatu kruzing turizma u Šangaju. U narednom periodu, terminal očekuje dolazak broda Mejn Šif 6 (Mein Schiff 6) kompanije TUI (TUI Cruises) u martu i aprilu, dok će se Kosta Sarena (Costa Serena) kompanije Kosta (Costa Cruises) vratiti na kinesko tržište u junu.

Šangaj koristi svoj potencijal u oblasti kruzing turizma kroz razvoj raznovrsnih turističkih ponuda, s ciljem da se pozicionira kao vodeća destinacija za kruzing turizam u Kini.

„Ovi uređaji analiziraju pokrete zglobova kako bi predvideli nameru korisnika i prilagodili motornu podršku, revolucionarišući rehabilitaciju starijih i osoba sa invaliditetom“, izjavio je Ge Čengđun, marketinški direktor čongćinške medicinske tehnološke kompanije.

Osim što služe kao praktični asistenti, AI roboti menjaju i koncept igračaka i kućnih ljubimaca. Jedan od najpopularnijih modela je Sirius, džepni robotski pas koji pleše, reaguje na komande i čak vrcka kukovima, osvajajući korisnike svojom interaktivnošću.

„To je mali, visoko integrisani, inteligentni četvoronožni robot koji može da razume i odgovori na ljudske komande“, rekao je Kang Sjaohu, suosnivač kompanije Hengbot Innovation Ltd, koja stoji iza ovog robota.

Od robota za sakupljanje otpada na planinama do porodičnih saputnika, od pomagača za starije do interaktivnih ljubimaca, stručnjaci smatraju da AI roboti postepeno postaju deo kineskog potrošačkog tržišta. „Ova transformacija nije samo tehnološki napredak, već se dotiče samih osnovnih ljudskih potreba“, zaključio je Kang.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com