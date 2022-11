Očekuje nas paklena zima, Srbija se pripremila

PASULJANSKE LIVADE – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da nas očkujue paklena zima zbog rasta cena energenata u Evropi, ali da se Srbija dobro pripremila i obezbedila rezerve gasa.

„Za pet do sedam dana počinje hladnije vreme i tada počinju da se troše rezerve gasa u Evropi. Juče je cena gasa bila svega 219, a danas je 450 dolara za 1.000 kubnih metara. Svaki dan će sada to da raste, jer prvi kubni metri kada počnu da cure iz skladišta, a nema novog dotoka, cena odmah skače i to odmah povećava cenu struje“, upozporio je Vučić nakon što je na vojnom poligonu Pasuljanske livade prisustvovao vojnoj vežbi „Manevri 2022“.

Precizirao je da je na evropskom tržištu juče cena struje bila 156 evra, a danas je već 240 evra po megavatsatu.

„Hoću samo da vam kažem da to na dnevnom nivou ide i po 50 odsto gore. Tako da će biti pakleno teška zima. Naša zemlja se dobro pripremala. Juče sam zamolio Momirovića da lično obiđe sva skladišta, ja stvarno ne mogu da stignem“, rekao je Vučić.

Najavio je da će ministar odbrane Miloš Vučević u narednom periodu da popiše svu vojnu imovinu u namenskoj industriji i dodao da su radi toga revizorske kuće poslate u pet, od ukupno 19 fabrika namenske industrije.

„Da svu imovinu popišemo, da znamo. Vidite koliko smo dobar posao napravili sa ovom obnovom granata, zolja , osa, svega. Znate li da mi nismo i mali u resursu 100 zolja? To je onaj ručni raketni bacač za jednokratnu upotrebu. Danas ih imamo desetine hiljada. Uspeli smo da obnovimo to sve, to je za protivoklopnu borbu. Dati svakom vojniku i mi koji smo samo osnovnu obuku završili znamo da pucamo iz zolje“, rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da ima još mnogo posla koje treba uraditi i naglasio kako pozicija Srbije nije ni malo jednostavna.

„Kad imate posla sa neodgovornim ljudima koji se tako bahato ponašaju prema Srbiji… Mislim na mnoge iz sveta, a o onome iz Prištine neću ništa da kažem“, rekao je predsednik Srbije.

Na pitanje novinara da prokomentariše insisitiranje nemačkog kancelra Olafa Šolca na usvajanju francusko-nemačkog plana za Kosovo, Vučić je pitao ima li tu nečeg novog i završio konferenciju za novinare.

On je danas u društvu ministra odbrane Miloša Vučevića i načelnika Generalštaba VS generala Milana Mojsilovića prisustvovao združenoj vežbi pripadnika Treće brigade Kopnene vojske i rezervnog sastava „Manevri 2022“ na kojoj je uvežbavana upotreba različitih oružja i borbenih sredstava i bojevo gađanje sa zemlje.

(Tanjug)

