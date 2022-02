Očekuje se dobra ali malo skuplja turistička sezona

BEOGRAD – Sudeći prema interesovanju turista i ponudi destinacija, u turističkim agencijama očekuju da će ovogodišnja turistička sezona biti dobra, a cene nešto veće nego prošle godine, najviše zbog rasta cene energenata.

Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (YUTA) Aleksandar Seničić kaže da među turističkim poslenicima vlada optimizam kada je reč o ovogodišnjoj sezoni a Andrej Todorović iz Kontikija da se u ovoj agenciji nadaju da 2022. ličiti na 2019. koja je bila odlična turistička godina.

Međutim, Nebojša Jojić iz Odeona naglašava da je turizam grana privrede u kojoj vlada najveća neizvesnost, a siguran je samo u to da će cene porasti, najviše zbog rasta cena energenata.

Seničih istice da će sezona velikim delom zavisiti od epidemioloških mera koje će biti na snazi, a budući da kreće ili se najavljuje ublažavanje mera u celoj Evropi, realno je očekivati da će tokom leta mere biti olakšane i da će moći da se putuje više i jeftinije.

„Kada kažem jeftinije, tu pre svega mislim na troškove koje su iziskivali negativni testovi koji su poskupljivali kompletan proces putovanja“, kaže Seničić.

Dodaje da je već sada turistička ponuda velika, da su organizovani i čarter letovi za dosta destinacija, a kada je reč o Srbiji, najveće interesovanje, kao i svih poslednjih godina, vlada za Grčku.

Prema njegovim rečima, u ovoj zemlji godišnje letuje između 700.000 i 900.000 srpskih turista, lane ih je bilo oko 400.000 a očekuje se da će ove godine taj broj iznositi blizu 600.000.

Veoma je važno što je, kako kaže, Grčka počela da polako ublažava mere, koje su do pre mesec dana bile veoma rigorozne a sada su vraćene na iste koje su važile prošlog leta.

„Očekujemo da početkom aprila krene još veće ublažavanje mera a spominje se čak i mogućnost da se ove godine u Grčku putuje bez ikakvih uslova“, navodi sagovornik Tanjuga.

Dodaje da se očekuje olakšavanje uslova vezanih za koronu i za Tursku i Egipat a kada je reč o Crnoj Gori i Albaniji, one sada imaju dosta restriktivne uslove ali su dobri izgledi da će se vratiti na lanjsko stanje, tako da će se i u ove dve zemlje moći putovati bez „korona uslova“.

Turisti koji se se zaželeli Italije, koja je prethodne dve godine bila zatvorena za njih, ove godine bi mogli ponovo putovati tamo jer se već ugovaraju čarter letovi za neke od italijanskih destinacija.

„Španija je bila otvorena i lane ali dosta rigorozno i još su uslovi rigorozni ali već su ugovoreni neki čarter letovi, recimo za Majorku i Barselonu, pa ćemo izgleda na leto moći da idemo u Španiju“, kaže Seničić.

On navodi da će cene tokom leta 2022. najverovatnije biti nešto veće a osnovni razlog za to je u poskupljenju goriva jer ono značajno utiče pre svega na avionske aranžmane pošto učešće cene goriva u avio-prevozu ide i do 30 do 40 odsto.

Drugi razlog za poskupljenje jeste povećano interesovanje putnika za putovanja.

„Dosta Evropljana u velikim državama kao što su Velika Britanija, Francuska, Nemačka, Poljska, njih oko 200 miliona, nije puno putovalo poslednje dve godine, jer su imali veoma velike restrikcije za povratak u svoje zemlje. Ove godine se uz smanjenje mera očekuje da ti ljudi ponovo putuju, pa su zbog povećanog interesovanja, cene nešto skočile na svim relevantnim turističkim destinacijama, Grčkoj, Španiji, Italiji, Turskoj, Egiptu“, objašnjava Seničić.

Dodaje da je sada teško precizno reći koliko će to poskupljenje iznositi ali se procenjuje da će se kretati od pet odsto za privatni smeštaj u Grčkoj, do oko 15 odsto za hotelski smeštaj u Grčkoj, Turskoj, Albaniji.

Jojić iz agencije Odeon ističe da je turizam je najranjivija grana privrede. „Prvo smo imali koronu koja nas je sahranila dve godine, a sada kada su najavili završetak pandemije i konačno jednu uspešnu sezonu kojoj se svi nadamo, došlo je do sukoba u Ukrajini“, rekao je Jojić.

On upozorava da je vrlo realno da će cene prevoza poskupeti, zbog goriva, pa samim tim i cene aranžmana.

Pitanje je samo, naglašava, šta će se desiti sa aranžmanima koji su do sada prodati.

„Ko će snositi razlike u ceni? Najverovatnije potrošači. Zato što Air Srbije mora povećati cene ako dođe do poskupljenja goriva. Agencije nemaju osnova da snose te troškove, jer to utiče na njihovu zaradu i opstanak za ove dve godine“, rekao je Jojić.

Prema njegovom mišljenju, to neće uticati na potrošače skupljih aranžmana već turiste koji putuju autobusima, u apartmane u Grčkoj.

On veruje da će i ove sezone glavne destinacije za srpske turiste ostati Grčka, Turska i Egipat.

„Ove godine su i druge evropske zemlje najavile otvaranje, pa smo planirali da otvorimo čarter za Španiju, Air Srbija je otvorila letove za Valensiju od Uskrsa, od leta kreću letovi za Balearska ostrva, Sicilija nam je već otvorila vrata. Međutim, mislim da će zbog krize u Ukrajini, glavna pažnja ostati na te tri destinacije – Grčka, Turska i Egipat“, navodi Jojić.

On veruje da će se ukrajinska kriza na turizam manifestovati tako što će Rusima biti onemogućeno da uđu na većinu evropskih destinacija, pa se se oni, kako smatra, odlučiti za Tursku i Egipat, što će onda izazvati rast cena aranžmana u tim zemljama.

I Andrej Todorović iz agencije Kon tiki kao prvi razlog poskupljenja navodi povećanje cena goriva na međunarodnom tržištu, što je uslovilo poskupljenje cena avio karata ka svim destinacijama pa i turističkim, a na drugom povećanu zainteresovanost za putovanja iz velikih evopskih zemalja.

„Najveće poskupljenje se očekuje u Egiptu s obzirom na veću popunjenost hotela na ovoj destinaciji a što se tiče Grčke u predsezoni i podsezoni, gotovo da neće biti promena.

U Grčkoj se u sezoni očekuju promene naviše između pet i 10 odsto, a razlog tome je nekih 150 do 200 miliona turista iz evropskih zemalja koji zbog pandemije poslednjih godina nisu mogli da idu na ove destinacije“, kaže Todorović.

Njegova preporuka turistima, pre svih porodicama sa decom, jeste da iskoriste popuste koji su sada aktuelni u Turskoj i biće u ponudi sve do kraja marta i da tako obezbede letovanje na vreme i po najpovoljnijim cenama.

Navodi i da ova agencija posle dve godine u ponudu vraća Španiju i Italiju, čarter letove za Majorku i Kosta Brava a u planu je i povratak čarter leta za Siciliju.

Seničić ukazuje da bi ove godine moglo da se iskoristi dosta zamenskih putovanja i njegova preporuka ljudima koji ih imaju jeste da se sa svojom agencijom dogovore oko njihove realizacije.

„Ostalo je nerealizovano nešto više od 100.000, odnosno oko 50 odsto ukupnog broja zamenskih putovanja i to je bio razlog što je produžena uredba Vlade Srbije“, kaže Seničić i dodaje da prema informacijama koje ima, ljudi koji imaju zamenska putovanja ovih dana dogovaraju putovanja sa agencijama za ovogodišnju turističku sezonu.

(Tanjug)

