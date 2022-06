Očekujte povećanje minimalca i penzija, prosečna plata u martu da bude 710€

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je danas da se očekuje značajan rast minimalne zarade, kao i da prosečna plata u martu naredne godine bude viša od 710 evra.

„Hoćemo da na ozbiljan način značajno povećamo minimalac, ali da to ide na teret države, a ne poslodavca. Za to nam treba 300 miliona evra, i to ćemo mi da keširamo, kao država. Za poslodavce, videćemo kako, da li povećanje neoporezivog dela dohotka, plus deo doprinosa, a pokušaćemo da spustimo sve poreze i doprinose na zaradu, na nivo 60,2 odsto“, rekao je Vučić.

Povećaćemo penzije, ukupno ne manje od 18%

Predsednik je danas najavio i značajno povećanje penzija, u dva navrata, koje, kako je rekao, ukupno neće biti manje od 18 odsto.

„Sada smo u najpovoljnijoj poziciji, spustili smo nivo penzija na 9,1-9,2 udela u BDP, i velika je vest da će penzioneri imati najveće povećanje penzija u ne znam koliko godina i decenija, suštinski i realno“, rekao je Vučić novinarima na obilaznici.

Laž da hoćemo da prodamo EPS

„Navodi pojedinih medija o prodaji EPS-a su ‘notorna laž'“, rekao je Vučić i istakao da niko nije ni razmatrao takvu mogućnost.

„Niko nije razmatrao takvu mogućnost, niti nam pada na pamet. Taj koji bi to sada uradio bio bi mnogo glup i radio bi direktno protiv interesa naše zemlje“, rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara nakon otvaranja sektora B5 obilaznice oko Beograda od petlje Orlovača do tunela Straževica.

Svi moraju da plate svoje obaveze u roku pa i večiti

Aleksandar Vučić poručio je danas da će država pomoći fudbalskim klubovima Crvena Zvezda i Partizan u skladu sa zakonom, ali da ti klubovi moraju da izmire sve svoje obaveze.

Na pitanje o izveštaju ministra finansija Siniše Malog o dugovima „večitih rivala“ i kako će se rešavati problemi, predsednik je naglasio da se kroz taj izveštaj moglo videti tri važne stvari na kojima država insistira.

Pripremamo se za zimu, ali užasna je situacija

Država se priprema za dolazeću zimu, ali situacija je globalno užasna i država se bori da „zakrpi“ sve rupe, ističe predsednik.

„Pripreme za zimu teku, ali kako da teku, kada je gas sa 860 dolara za hilujadu kubnih metara a danas je skočio na 1.000 dolara. O čemu pričamo? Zavrnuto je nešto na „Severnom toku“ i istog sekunda 15 odsto skoči cena gasa. O kakvoj pripremi da pričamo. Ali, mi radimo sve što možemo, vodimo nemoguće borbe“, rekao je Vučić.

Sankcije prema Rusiji su loše targetirane, ECB mora da poveća kamatne stope

Predsednik ocenjuje da su sankcije prema Rusiji bile loše targetirane i da je neizdrživo stanje u evrozoni zbog čega, kako kaže, Evropska centralna banka (ECB) mora da podiže referentne kamatne stope.

Vučić je kazao da je, za razliku od ECB, Američka centralna banka FED na vreme podigla referentne stope i da je, kako je rekao, zbog veće stope rasta i teške situacije sa Ukrajinom, predsednica ECB Kristin Lagar verovatno oklevala da to učini.

(Tanjug)

