Od danas banke u Srbiji o povećanju naknada i provizija odlučuju u skladu sa poslovnom politikom

Banke u Srbiji od danas mogu da obračunavaju visinu naknada i provizija u skladu sa poslovnom politikom i, kako su navele, redovnim tarifnicima.

Povoljniji uslovi za korišćenje platnih proizvoda i usluga poslovnih banaka, uvedeni prošle godine na inicijativu Narodne banke Srbije (NBS) u okviru mera za podršku očuvanju stabilnosti tržišta i standarda građana, istekli su juče, pa banke po oceni njihovog udruženja imaju mogućnost da nastave sa obračunavanjem naknada po redovnim tarifnicima, koji su bili u primeni pre uvođenja privremenih mera.

U avgustu 2022. godine, NBS je apelovala na banke, a one su to prihvatile, da umanje naknade i provizije za 30 odsto ili ih vrate na nivo pre prethodnih povećanja, kao i da odustanu od daljih poskupljenja u narednih godinu dana, do 1. septembra ove godine.

U Udruženju banaka Srbije ocenili su pre nekoliko dana da će svaka banka u skladu sa poslovnom politikom odlučiti da li će korigovati cene usluga i kada.

Naveli su da da je najširi krug bankarskih klijenata zaštićen i to odlukom o osnovnom paketu platnih usluga koji je odlukom NBS fiksiran na 150 dinara, a sadrži i uslugu mobilnog bankarstva.

Klijenti koji smatraju da im je dovoljan taj osnovni paket usluga mogu da se opredele za njega i promene svoj paket tako da plaćaju samo taj iznos, a oni kojima su potrebne neke dodatne usluge, kao što je dozvoljeni minus, korišćenje kreditnih kartica, čekova i slično, te će usluge plaćati dodatno.

(Beta)

