Od danas na Kosovu evro je jedino sredstvo plaćanja

Nakon isteka perioda od tri meseca koji je Vlada Kosova odredila za „prelazni period“, evro je od danas jedino zvanično sredstvo gotovinskog plaćanja na Kosovu, pa oni koji ne budu poštovali ovu odluku mogu očekivati kazne.

Kako piše portal Radio Kim, trgovci i ugostitelji u opštini Gračanica obustavili su platni promet u dinarima.

„Od danas smo prestali da primamo dinare. Upoznati smo sa situacijom da je to zabranjeno na Kosovu i vodimo se time. Mislim da to i nije neki problem, jer građani svakako plate i penzije podižu u Srbiji, to konvertuju u evre i troše ovde. Za nas takođe nije neki problem, naplaćujemo u evrima“, kazao je radnik u ugostiteljstvu Marko Rajković.

Prosvetna radnica iz Gračanice Ljiljana Đorić je istakla da će se građani koji su u radnom odnosu, a primaju platu iz budžeta Republike Srbije snaći i da uredba Centralne banke Kosova (CBK) predstavlja najveći problem starima i bolesnima.

„Upoznata sam, juče sam čula i ništa me ne iznenađuje, niti sam očekivala drugačiji ishod. Snaći ćemo se kako znamo i umemo. Gore stvari nas nisu plašile, neće ni ovo. Građani Kosova koji su u radnom odnosu će se snaći, najveći je problem za penzionere. Ne znam kako će oni jer su u godinama i nisu sposobni za putovanje. Trudićemo se da im pomognemo koliko možemo“, kazala je.

Iako su nezadovoljni odlukom CBK-a, penzioneri sa kojima su novinari Kim radija razgovarali su kazali da po zarađeni novac idu u centralnu Srbiju i da nakon njegove konverzije normalno funkcionišu na Kosovu.

„Upoznat sam s ukidanjem dinara i to je veliki problem. Idem u Srbiju i tamo podignem penziju. Šta da radimo, ne daju, sigurno će kažnjavati. Zakon je zakon, mora da se poštuje“, kazao je Ljubiša iz Preoca.

„Malo im je bilo što nemamo ovde da podignemo dinare, pa su ih i ukinuli. Malu penziju imam i ne mogu da idem u Srbiju. Žalosno je šta rade na Kosovu za nas“, navela je Borika Mirković iz Gračanice.

Prvog februara je stupila na snagu Uredba Centralne banke Kosova prema kojoj je evro jedina zvanična valuta.

Iako su se delagacije Prištine i Beograda do sada sastajale šest puta u vezi s problemom upotrebe dinara na Kosovu, rešenje nije pronađeno.

(Beta)

