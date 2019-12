Od sutra još jeftiniji roming u zemljama Zapadnog Balkana

U Srbiji i ostalim zemljama Zapadnog Balkana od sutra je na snazi još jeftiniji roming, jer su mobilni operateri nastavili da uskladjuju cenovnike sa RATEL-ovim rešenjem o snižavanju cene rominga u zemljama regiona, odnosno regionalnim sporazumom koji je u aprilu potpisan u Beogradu, prenosi portal „Blica“.

Tim dokumentom je predvidjeno da se od 1. januara 2020. ponovo menjaju cene rominga u Crnoj Gori, Srbiji, Makedoniji, BiH i Albaniji.

Kako se navodi, u cenovnicima svih operatora koji posluju u Srbiji, a u koje je portal „Blica“ imao uvid, cena odlaznog minuta iz zemalja Zapadnog Balkana od 1. januara kretaće se od 7,05 do 7,2 dinara, cena dolaznog minuta od 5,64 do 5,76 dinara, cena SMS od 2,69 do 2,88 dinara, a cena megabajta za prenos podataka od 3,52 do 3,6 dinara.

To znači da će cene odlaznih poziva, u zavisnosti od operatora, biti niže za tri do četiri dinara po minutu, dolazni pozivi biće jeftiniji za oko pola dinara, a cena SMS poruke niža od 1,3 do 2,1 dinar. Mobilni internet biće jeftiniji oko pola dinara po megabajtu.

U proteklih šest meseci maksimalna cena odlaznog poziva za korisnike iz Srbije, koju je odredio RATEL, mogla je da bude oko 11 dinara po minutu, SMS poruka je sa devet smanjena na oko četiri dinara, a najveće sniženje korisnici su osetili kada je reč o mobilnom internetu, odnosno prenosu podataka, koji je sa oko 30 dinara biti snižen na oko četiri dinara po megabajtu.

Dolazni pozivi u periodu od 1. jula 2019. do 30. juna 2020. godine naplaćuju se najviše 0,04 evra (oko pet dinara) po minutu, a nakon toga – od 1. jula 2020. do 30. juna 2021. koštaće maksimalno 0,025 evra (tri dinara) po minutu.

Kako se podseća, RATEL je regionalnim sporazumom o snižavanju cena rominga bio zadužen za odredjivanje maksimalnih cena rominga u Crnoj Gori, Srbiji, Makedoniji, BiH i Albaniji, i one su stupile na snagu 1. jula.

Rešenje ovog regulatornog tela predstavljalo je, praktično, uputstvo operatorima za formiranje pojedinačnih cena za krajnje korisnike.

Cene odlaznih telefonskih poziva pale su tako sredinom godine u proseku za 65 odsto, a cene prenosa podataka za 78 procenata.

Period od 1. jula do 31. decembra 2019. je praktično predstavljao prvu fazu snižavanja cene rominga, a od 1. januara 2020. će svi korisnici plaćati roming po principu koji podrazumeva zbir domaće cene (koju trenutno plaćaju u domaćem saobraćaju) plus roming naknadu.

To će već od sutra dovesti do dodatnog snižavanja troškova rominga, a od 1. jula 2020. uslediće još jedno smanjenje roming cena za dolazne pozive i prenos podataka za sve korisnike, naveo je portal „Blica“.

(Beta)