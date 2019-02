Od sutra proizvodi sa KiM u centralnoj Srbiji

BEOGRAD – Proizvodi srpskih proizvođača sa Kosova i Metohije od sutra će se prvi put organizovano naći na policama marketa u centralnoj Srbiji.

Za početak, vina i proizvodi zemljoradničkih zadruga sa prostora KiM biće na rafovima prodavnica Univereksporta u Novom Sadu.

„Sutra prvi put, na organizovan način, kreće prodaja sa KiM u jednom od trgovinskih lanaca u centralnoj Srbiji, u Univereksportu u Novom Sadu“, kaže za Tanjug državni sekretar u Ministarstvu privrede Branimir Stojanović.

Različito u odnosu na sve što se do sada u ovom smislu radilo, kada je reč o podršci našim proizvođačima sa KiM, je to što je sada državna firma „Metohija“ posrednik, odnosno direktno otkupljuje proizvode od naših proizvođača i sklapa ugovore sa veletrgovinskim lancima na teritoriji centralne Srbije, objašnjava Stojanović.

Za sada, dogovoren je organizovan izlazak na tržište Srbije tri proizvođača sa KiM.

U narednom periodu, kaže, biće ih mnogo više.

„Verujem da će ovo biti ogroman podstrek za naše ljude“, ističe on.

Podseća da proizvođači sa KiM do sada nisu mogli da pristupe tržištu centralne Srbije na organizovan način.

Sada, privrednici sa Kosova biće u mogućnosti da rade na kvalitetu svojih proizvoda jer im je plasiranje njihovoh proizvoda omogućeno.

Njihova roba naći će se na posebnim policama u marketima na kojima će biti istaknuto da je reč o srpskim proizvodima sa Kosova.

„Za početak, u Univereksportu će se naći vina dva vinara iz Velike Hoča i jedna zemljoradnička zadruga iz Zubinog potoka koja ima asortiman sušenog voća“, navodi Stojanović.

U procesu dolaska do polica marketa, trenutno se nalazi još oko 20 proizvođača sa KiM.

„Krenuli smo skromno, jer je skromna proizvodnja Srba sa KiM, da bi ohrabrili ljude da završe proces do kraja bez obzira na to što im to često ne deluje lako jer moraju da prođu puno procedura. Ali, na kraju će im se isplatiti“, ističe Stojanović.

Direktna nadležnost kada je reč o podršci privrednika Srba na KiM je na Kancelariji za Kosovo i Metohiju.

Kancelarija je, kaže Stojanović, pokrenula veliki broj projekata, a u narednom periodu, biće ih još.

Ministarstvo privrede je u skladu sa svojim nadležnostima pomoglo osnivanje Regionalne razvojne agencije KiM.

Ministarstvo će, dodaje, raditi i dalje na logistici i koordinaciji sa drugim institucijama, kako bi se „lanac povezao“, odnosno omogućilo da proizvod od proizvodnje završi na polici u marketima u centralnoj Srbiji.

(Tanjug)