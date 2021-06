Odlučujući momenat za energetsku tranziciju Zapadnog Balkana

BEOGRAD – Direktor Sekretarijata Energetske zajednice Janez Kopač ocenio je danas da je region Zapadnog Balkana u odlučujućem momentu za tranziciju energetskog sektora. Na onlajn forumu Energetske zajednice „Pravedna tranzicija“ on je ocenio da održivost više nije alternativa nego mejnstrim, te da je brzim kretanjam EU sa „zelenim dogovorom“ stvorena šansa koja za region može biti pozitivna ili vrlo negativna.

Kopač je naveo da se prema poslednjim podacima proizvodnja energije u regionu Zapadnog Balkana povećava, iako se potrošnja u zemljama tog regiona smanjuje. „Razlog su ugljenične cene. Prodavanje električne energije od uglja iz regiona na tržište EU je ođednom ekstremno profitabilno jer su cene emisije ugljeni u zemljama proizvođačima nula, a u zemljama EU su na istorijski visokom nivou. To donosi iluziju da će ovakva situacija potrajati duže i da će se moći iskoristiti, ali to je vrlo prazna iluzija“, rekao je on.

(Tanjug)

