Održano „Veče Crne Gore u Beogradu“ povodom predstavljanja turističke ponude

BEOGRAD – U Beogradu je održan svečani koktel „Veče Crne Gore u Beogradu“ , povodom predstavljanja turstičke ponude Crne Gore na 44. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu.

Ministar ekonomskog razvoja i turizma Crne Gore Goran Đurović izrazio je zadovoljstvo, kako je kazao, što Crna Gora ponovo obara turističke rekorde.

„Idemo ka onome što je strategija Vlade Crne Gore, a to je da Crna Gora živi 365 dana u turizmu, da nemamo špiceva, da ne računamo više da li je to 30 ili 60 dana, to mora biti puno više. Januar i februar su fantastični s rezultatima, u nekim segmentima smo za 100 do 200 odsto bolji nego 2019. godine, što znači da smo krenuli dobrim tempom“, rekao je Đurović.

On je istakao da je veliko interesovanje za predstojeću turističku sezonu u Crnoj Gori.

„Nadam se da neće biti globalnih nepredviđenih dešavanja, koji će poremetiti dobre najave, mnogo toga je bukirano. Veliki sam optimista da ćemo sa ovom sezonom premašiti 2019. godinu“, kazao je crnogorski ministar.

Sa njim je saglasna i predstavnica Nacionalne turističke organizacije Crne Gore Milena Vujović koja se osvrnula na zimsku turističku sezonu.

„Beležimo zaista odličnu i pohvalnu posećenost, naročito tokom novogodišnjih praznika. Što se tiče skijaške sezone, koja je svakako bila uslovljena količinama snežnih padavina, takođe imamo odlične rezultate na severu, ali i jugu i centralnom delu”, kazala je Vujović.

Komentarišući predstavljanje turističke ponude Crne Gore na sajmu u Beogradu, Vujović je istakla da ona svakako predstavlja jednu veliku odgovornost, jer je reč o jednom od najposećenijih tržišta.

„Sa više od 180.000 dolazaka u kolektivnom smeštaju, Srbija je i dalje na prvom mestu, tako da nam je uvek velika odgovornost, ali i zadovoljstvo da predstavimo našu ponudu na ovom tržištu“, poručila je ona.

Predstavnica Turističke organizacije Budve Marija Franeta izjavila je da će i ove godine turistima iz Beograda i Srbije, koji su uvek u samom vrhu liste po ukupnom broju dolazaka i ostvarenih noćenja, biti predstavljeni svi potencijali Budve.

„Već prvog dana prezentovaćemo dobro poznati Sea dance festival. Tokom drugog dana sajma biće najavljen 20. jubilarni Karneval u Budvi koji će biti održan od 28. aprila do 2. maja pod sloganom „Zaplešimo skupa, da nam srce jače lupa“, najavila je ona.

Franeta je napomenula da će treći dan Sajma biti posvećen promociji Budve kao grada-finaliste kandidature za Evropsku prijestonicu kulture 2028. godine, kada će , kako je dodala, nastupiti gudački kvartet „Habanera“.

Predstavnica hotelske grupacije HG “Budvanska rivijera” Jelena Kaluđerović kazala je da su turisti iz Srbije među najbrojnijim u njihovim hotelima i dodala da se uvek raduju promocijama u Beogradu, koje su, prema njenim riječima, veoma značajne za turizam.

„Ove godine smo za posetioce pripremili specijalne ponude na štandu HB “Budvanska rivijera”, a svi oni koji direktno rezervišu letovanje imaće popust od 15 odsto”, poručila je ona.

Na svečanom koktelu pored brojnih zvanica iz delokruga turizma, kulture i medija, prisustvovao je i srpski ministar spoljne i unutrašnje trgovine Tomislav Momirović, pevačica i kompozitorka Leontina Vukomanović, pevač Sergej Ćetković kao i mnogi drugi.

Predstavnici crnogorske turističke privrede predstaviće svoju ponudu na 44. Međunarodnom sajmu turizma u Beograd od 23. do 26 februara.

(Tanjug)

