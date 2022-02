Odustanak od povecanja kamata vodi u inflaciju do kraja 2022

BEOGRAD – Očekuje se da zbog rata u Ukrajini izostane povećanje kamatnih stopa pa bi se moglo desiti da inflacija nastavi da raste do kraja godine, rekao je danas za Tanjug TV pomoćnik direktora Sektora za strateške analize u Privrednoj komori Srbije (PKS) Bojan Stanić.

On je naveo da situacija u Ukrajini podstiče inflatorne pritiske pre svega zbog rasta cene energenata jer je Rusija značajan snabdevač na evropskom i svetskom nivou.

“ Očekuje se da kreatori monetarnih politika na svetu odustanu od planiranog povećanja kamatnih stopa za neko vreme. Odustajanje od te mere suzbijanja inflacija, znači da bi ona mogla da nastavi da raste i do kraja godine“, rekao je Stanić i podsetio da je Srbija u januaru imala međugodišnju inflaciju od 8,2 posto.

On dodaje da je inflacija pritisak da dođe do opšteg povećanja cena.

“ To građane ne treba da plaši, jer ne može biti drastično kao 90-tih, niti može doći do nestašica“, rekao je on.

Dodao je da sada zbog Ukrajine sistem snabdevanja svetske privrede nije ugrožen kao tokom pandemije.

„Namirnica ima, samo što će biti skuplje“, rekao je on.

Istakao je da nema potrebe da građani formiraju lične zalihe

„Bitno je da lanci snabdevanja nisu ugroženi, osim sa Ukrajinom i potencijalno sa Rusijom. Činjenica je da Srbija što se tiče hrane u određenoj meri samodovoljna, a postoje i alternativna tržišta za nabavku“, rekao je on.

Stanić je istakao da za firme koje posluju sa teritorijom Ukrajine i Rusije već postoje problemi.

„Pitanje je kako će se dalje razvijati situacija, ovakve ratne prilike obeshrabruju investitore. Ono što je bitno za privrednike je da se ovo što pre završi. Ako bi se produžilo izazvalo bi ozbiljnije posledice po privredu“, zaključio je Stanić.

Privredna komora Srbije u završnoj je fazi formiranja kol centra na info platformi pa će privrednici moći će da prijave probleme i da se informišu kakva su moguća rešenja.

(Tanjug)

