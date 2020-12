OeNB: Austrijska privreda dostići će pretkrizni nivo 2022.

BEČ – Austrijska privreda će dostići pretkrizni nivo tek krajem 2022. godine, prognoza je Nacionalne banke Austrije (OeNB).

Nakon negativnog rasta BDP-a od minus 7,1 odsto u tekućoj godini, OeNB očekuje da će iduća godina biti završena rastom od 3,6 odsto.

Zatim, za dalje godine, prognoziraju rast od 4,0 i 2,2 odsto.

Tek krajem 2022.biće dostignut nivo rasta od pre korona krize.

„Austrija je bolje od drugih zemalja prošla kroz ovu krizu. Mere podrške vlade su delovale i u ovoj teškoj fazi podržale austrijsku privredu“, ocenio je guverner OeNB Robert Holcman.

On očekuje da će naredne godine u pojedinim sektorima doći do porasta nesolventnosti firmi i dodao da je do sada izbegnut rast stečaja kao i eksponencijalni rast nezaposlenosti.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.