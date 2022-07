Ograničena marža na sve kategorije svinjskog mesa

BEOGRAD – Savetnik ministra poljoprivrede Goran Đaković izjavio je danas za Tanjug da je ograničavanje cene svih kategorija svinjskog mesa dobra mera, jer ne ograničava cene proizvođača i klaničara, već trgovačke marže.

„Sa jedne strana se čuva standard građana, a sa druge strane neće uticati na cene poljoprivrednih proizvoda, a takođe ni prerađivački kapaciteti ovde neće imati probleme“, rekao je Đaković.

Objasnio je da je ova mera doneta sa ciljem da se ograniči marža i da se proširi sa ograničenje cene svinjskog buta na sve ostale kategorije svinjskog mesa, kako ne bi došlo do različitih manipulacija u trgovinama.

On je ocenio da ova odluka neće dovesti do nestašice mesa u prodavnicama.

„A sa druge strane važno je naglasiti da ovo apsolutno neće uticati na poljoprivredne proizvođače i da su oni sigurni što se tiče cena, koje su ovih dana jako dobre kada govorimo o svinjama, govedima ali i pilećem mesu. Kod pilećeg mesa nije došlo do ograničenja cena, već samo marže, zato što je cena piletine već sada u padu“, rekao je Đaković.

Vlada Srbije dopunila je danas odluku o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica i to u delu koji se odnosi na cene svinjskog mesa, kao i na ograničenje marže pri prodaji pilećeg mesa.

Donetom odlukom doći će do snižavanja cene u odnosu na prosečne cene u prodavnicama i to svinjske plećke za 173 dinara po kilogramu, svinjskog vrata za 218 dinara po kilogramu i svinjske slabine za 150 dinara po kilogramu, dok će istovremeno doći i do nivelacije cene svinjskog buta, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede.

Vlada Srbije donela je odluku i o ograničenju visine marže pri prodaji pilećeg mesa na maksimalno 10 odsto.

(Tanjug)

