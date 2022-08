Oktoberfest nakon dve godine na jesen u standardnom formatu

MINHEN – Oktoberfest biće konačno održan ove jeseni nakon dvogodišnje pauze zbog korona virusa, najavili su danas organizatori čuvenog bavarskog festivala piva.

Šef popularne manifestacije Klemens Baumgertner rekao da će festival piva u Minhenu biti održan bez ikakvih pandemijskih ograničenja od 17. septembra do 3. oktobra – Dana državnosti Nemačke, prenosi AP.

„Vizn će biti se održan onako kako je to bila praksa do 2019. godine“, rekao je on, koristeći bavarski kolokvijalizam za Oktoberfest koji se odnosi na veliki travnjak ili mesto gde se događaju proslave uz alkohol.

Oktoberfest je prvi put održan 1810. godine u čast venčanja prestolonaslednika Ludviga od Bavarske i princeze Tereze, a otkazivan je na desetine uglavnom zbog ratova i pandemija.

Dodaje se da je u godinama pre izbijanja korona virusa, oko šest miliona ljudi posećivalo godišnje proslave, a mnogi od njih obučeni u tradicionalnu bavarsku odeću.

Kako najavljuju organizatori, ove godine biće prisutno 487 pivara, restorana, ribljih i mesnih roštilja, prodavaca vina i drugih pića, a radno vreme biće i duže nego ranije – od 9 sati do 22.30.

Krigla piva od jednog litra koštaće između 12,60 i 13,80 evra ove godine, što je povećanje od oko 15 odsto u odnosu na 2019, prema zvaničnoj internet stranici Oktoberfesta.

Tipična bavarska jela koja se prodaju na Oktoberfestu uključivaće specijalitete kao što su „tanjir za klanje“ sa krvavicama, džigericom i svinjskim trbuhom; svinjsko pečenje sa hrskavom kožuricom, knedle od hleba i kiselog kupusa, kriške pečenog vola ili dinstanog ragua od divljači sa domaćom pastom.

(Tanjug)

