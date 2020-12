Oporavak privrede Srbije brži od očekivanog

BEOGRAD – Oporavak privrede Srbije u drugoj polovini godine bio je brži nego što je ranije očekivano, a to će popraviti rezultate na nivou godine, navedeno je u najnovijem, 62. broju Kvartalnog monitora u izdanju Ekonomskog fakulteta u Beogradu i Fondacije za razvoj ekonomske nauke.

Profesor Ekonomskog fakulteta i glavni urednik Kvartalnog monitora Milojko Arsić je na današnjem onlajn predstavljanju publikacije istakao da su se u trećem kvartalu evropske privrede znatno oporavile, da je za sada samo Litvanija dostigla nivo od pre krize a da Srbija posle Litvanije ima najmanji pad bruto društvenog proizvoda u trećem kvartalu.

Ukazao je, međutim, da i pored oporavka svetske ekonomije u trećem tromesečju, podaci za dosadašnji deo 2020. pokazuju da je pandemija veoma jako pogodila svetsku privredu.

Ilustrovao je to podacima koji pokazuju da je svetski BDP opao za 4,5 odsto, da su javni dugovi dostigli čak 105 odsto BDP, a javni i privatni – 365 odsto svetskog BDP.

„Procenjuje se da je pandemija uticala na gubitak od oko 20 miliona radnih mesta u svetu“, ukazao je Arsić.

Naveo je da su u Srbiji u trećem kvartalu u odnosu na drugi, jak oporavak ostvarile industrija, saobraćaj, trgovina i turizam, pri čemu su saobraćaj, trgovina i turizam i dalje ispod prošlogodišnjeg nivoa.

Stabilan rast je zabeležen u poljoprivredi, IT sektoru, telekomunikacijama i finansijskom sektoru.

Govoreći o prognozama za sledeću godinu Milojko Arsić je istakao da se očekuje produženje talasa epidemije i na prvi i drugi kvartal 2021, da će pomoć države privredi i građanima biti skromna i da će oporavak privrede biti postepen.

„Snažniji rast očekuje se tek u drugoj polovini godine, zbog napuštanja ili slabljenja epidemioloških mera. Oporavak neće biti skokovit zbog dugoročnih negativnih posledica krize, kao što su pogoršanja finansijskih performansi preduzeća, rast

nezaposlenosti, rast procenta loših kredita“, Istakao je Arsić.

Ukazao je da se očekuje i da će se evropske privrede sporo oporavljati, da će finansijske performanse njihovih preduzeća biti pogoršane i da će se odlagati investicije u inostranstvo.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.